GTA 5'in Trevor Philips'inden Dikkat Çeken GTA 6 Açıklaması

GTA 6 ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi ise GTA 5'in Trevor Philips'i Steven Ogg, dikkate değer bir açıklama yaptı. Ogg, dinleyicilerine matematik yapmaları gerektiğini söyledi.

Oyunseverler, uzunca bir süredir Rockstar Games'ten gelecek yeni bir haberi bekliyorlar. Bunun nedeni ise bir oyun fenomeni olan Grand Theft Auto serisinin son sürümü olacak olan GTA 6 ile ilgili çalışmaların sürdürülüyor olması. Rockstar Games, bugüne dek resmi bir açıklama yapmadı ancak GTA 6'yla ilgili çalışmaların devam ettiği su götürmez bir gerçek. Şimdi ise elimizde, bugüne kadar ki belki de en dikkat çekici açıklamalardan bir tanesi var.

GTA 6 ile ilgili ortaya atılan son iddiaların sahibi, dünyaca ünlü aktör Steven Ogg. İsmi bir yerden tanıdık geldiyse hemen izah edelim; Steven OGG, geçtiğimiz dönemlerde karşımıza The Walking Dead, Better Call Saul ve Westworld gibi yapımlarda çıkmıştı. Ancak Ogg, GTA 5'in karakterlerinden Trevor Philips'in de ta kendisi. Bu yüzden Ogg'un yaptığı açıklamaları göz ardı etmek çok da mümkün görünmüyor.

Ogg, geçtiğimiz günlerde düzenlenen "2019 Brasil Game Show" etkinliklerinde bazı açıklamalarda bulundu. Namıdiğer Trevor Philips, serinin bir sonraki üyesinin yakın bir tarihte gelebileceğini söyledi. Herhangi bir oyun ismi vermeyen Ogg, Bully 2'yi de kast etmiş olabilir ancak GTA 5 ile Ogg'un ilişkisi düşünüldüğünde bu iddianın Bully 2 yerine GTA 6 ile ilgili olabileceği düşüncesi çok daha ağır basıyor.

Ünlü oyuncunun sözleri bununla da sınırlı değildi. Ogg, sözlerinin devamında "Matematik yapın." ifadelerini kullandı. Bu cümle aslında, Rockstar Games ile ilgili çok önemli bir detayı ortaya koyuyor. Oyunseverlerin çok yakından bildiği üzere Rockstar Games, büyük oyunlarının arasında genelde 7-8 yıl koyuyor. Dilerseniz şimdi de Ogg'un dediği gibi biraz matematik yapalım;

Rockstar Games GTA 5'i, 2013 yılında piyasaya sürdü. Dolayısıyla bu sürenin üzerine 7 - 8 yıl eklediğimiz zaman ortaya, 2020 ve 2021 yılları çıkıyor. Bu da GTA 6'nın önümüzdeki yıl veya bir sonraki yıl piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Ancak bazı oyunseverler, Red Dead Redemption 2'yi de hesaba katıyorlar. Oyunun 2018 yılında piyasaya sürüldüğünü düşündüğümüzde ise karşımıza, 2026 gibi bir hayli uzak bir zaman çıkıyor.

Fakat işin gerçeği, bu matematiğe Red Dead Redemption 2'yi katmak çok mantıklı değil. Bunun nedeni ise 2026 yılının, teknolojinin gelişmesi anlamında çok uzak olması. Şöyle ki; önümüzdeki yıl PlayStation 5 ve Xbox Project Scarlett ile tanışacağız. 2026 yılına geldiğimizde bu konsollar da eskimiş ve yenileri üzerinde çalışılıyor olacak. Dolayısıyla bu durum, Rockstar Games'in henüz olmayan konsollar için bir oyun geliştirdiği anlamına geliyor ve bu da çok mantıklı görünmüyor.

Red Dead Redemption 2'yle ilgili ikinci hatalı yaklaşım ise şöyle; eğer GTA 6, 2026 yılında piyasaya sürülürse serinin iki oyunu arasındaki süre 13 yıla çıkmış olacak. Evet GTA 5, 6 yıldır hayatımızda ve hala sevilerek oynanıyor. Ancak bir süre sonra GTA 5'e getirilen güncellemeler oyunseverleri tatmin etmeyecek ve oyun, unutulmaya yüz tutacak. Dolayısıyla Rockstar Games, bu durumda kendi kafasına sıkmış olur ki böyle bir gelişmeyi kimse beklemiyor.