GTA 5 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Son dönemlerin sansasyonel oyunlarından GTA 5’i Türkçe olarak oynamak isteyen takipçilerimiz için GTA 5 Türkçe Yama yükleme, kaldırma işlemleri nasıl yapılır soruları cevaplandırdık. Hazırsanız, GTA tutkunlarını sevindirecek olan bu haberimize başlıyoruz!

Rockstar Games’in efsane yapımı, yıllara meydan okuyan GTA serisinin son oyunu olan GTA 5; yeraltı dünyası, çeteler, sokak mücadelesi temalarının işlendiği ve popülerliğini günümüze taşımış bir oyun. 2013 yılında görücüye çıkan oyun, çok ciddi bir kitlenin ilgi odağı. Her ne kadar Türkçe dil seçeneği sunulmasa da GTA 5, daha yayınlandıktan kısa bir süre sonra üçüncü parti Türkçe yama seçeneğine sahip oldu.

GTA 5 Türkçe yama eklentisi yükleme ve kaldırma işlemi nasıl yapılır, sizler için anlattık. GTA 5 tutkunlarının Türkçe yama konusundaki meraklarını ve beklentilerini gideriyoruz. Yazımızı okuduktan sonra, yapacağınız işlemlerin ardından GTA 5 oyununuzu Türkçe olarak oynayabileceksiniz.

GTA 5 Türkçe yama indirme ve yükleme nasıl yapılır?

Adım #1: OpenIV programını buradan indirin.

OpenIV programını buradan indirin. Adım #2: Programı bilgisayarınıza kurun ve çalıştırın.



Programı bilgisayarınıza kurun ve çalıştırın. Adım #3: GTA 5'in "Windows" platformunu seçin. GTA 5 dizinini sorduğunda GTA 5'in bilgisayarda kurulu olduğu dizini seçin.

GTA 5'in "Windows" platformunu seçin. GTA 5 dizinini sorduğunda GTA 5'in bilgisayarda kurulu olduğu dizini seçin. Adım #4: Program çalıştığında, açılan menüden "Tools" sekmesine gelip "ASI Manager"a tıklayın.

Program çalıştığında, açılan menüden "Tools" sekmesine gelip "ASI Manager"a tıklayın. Adım #5: Açılan pencerede "ASI Loader" ve "OpenIV.ASI" için "Install" tuşuna tıklayarak ikisini de kurun, onay penceresi çıkarsa onaylayın.

Açılan pencerede "ASI Loader" ve "OpenIV.ASI" için "Install" tuşuna tıklayarak ikisini de kurun, onay penceresi çıkarsa onaylayın. Adım #6: Tekrar "Tools"a gelip "Package Installer"a tıklayın.

Tekrar "Tools"a gelip "Package Installer"a tıklayın. Adım #7: İndirmiş olduğunuz ".oiv" uzantılı yama dosyasını seçin, "Install"a tıklayın. Ekrana klasör seçenekleri geldiğinde "mods folder" seçeneğini seçin ve kurulumu başlatın.

Kurulum işlemi birkaç dakika boyunca sürebilir, buna dikkate alın. GTA 5'e gelen güncellemelerin ardından artık GTA: Online'a Türkçe yama dahil herhangi bir yama ile girilemiyor. GTA: Online'a girmek isterseniz yamayı pasif konuma getirmeniz gerekiyor.

GTA 5 Türkçe yama nasıl deaktif edilir? (GTA Online girmeden önce yapmanız şart):

Adım #1: Oyunun kapalı olduğundan emin olun.

Oyunun kapalı olduğundan emin olun. Adım #2: OpenIV'i açın.

OpenIV'i açın. Adım #3: Üst menüden "Tools" sekmesine gelip "ASI Manager"a tıklayın.

Üst menüden "Tools" sekmesine gelip "ASI Manager"a tıklayın. Adım #4: Açılan pencerede "ASI Loader" bölümü "INSTALLED" veya "NOT INSTALLED" olarak gözükecektir. Yandaki butonu kullanarak kurulum durumunu değiştirebilir, yamayı aktif veya deaktif edebilirsiniz. INSTALLED konumuna getirdiğiniz takdirde yama aktif olur. NOT INSTALLED seçeneğini seçtiğinizde ise yamanız pasif yani deaktif olur ve GTA 5: Online’a girişte herhangi bir problem yaşamazsınız.

Açılan pencerede "ASI Loader" bölümü "INSTALLED" veya "NOT INSTALLED" olarak gözükecektir.

GTA 5 Türkçe yama ardından ekran görüntüleri:

GTA 5 Türkçe yama eklentisiyle beraber oyundaki bazı sahneler gözünüze daha samimi veya kendi diliniz olduğu için daha gerçekçi gözükebilir. Zaten bu tür yamaların asıl amacı da budur. Aşağıdaki görüntülerden de anlayacağımız gibi zaten tanıdık olan GTA oyunu, adeta bizden birisi olmuş gibi. :)

GTA 5 Türkçe yama nasıl kaldırılır?

Adım #1: OpenIV programını açın.

OpenIV programını açın. Adım #2: Menüden "Tools"u seçip "ASI Manager"a tıklayın.

Menüden "Tools"u seçip "ASI Manager"a tıklayın. Adım #3: Açılan penceredeki tüm seçenekleri kapalı konuma getirin.

Açılan penceredeki tüm seçenekleri kapalı konuma getirin. Adım #4: "Edit Mode"a girip ana dizindeki "mods" klasörünü silin.

Bu işlemlerin ardından bilgisayarınızdaki GTA 5 Türkçe yama eklentisi tamamen kalkacaktır. Basit şekilde kurulumunu yaptığınız GTA 5’i yine basit bir şekilde kaldırma işlemini yapabiliyorsunuz. GTA 5 Türkçe yama kaldırma işlemini genellikle GTA’yı online olarak oynamak isteyen kullanıcıların sürekli olarak aktif/deaktif olayıyla uğraşmak istememesinden veya yaşadığı diğer sıkıntılardan kaynaklanıyor.

GTA 5 Türkçe yama eklentisi oyun dosyalarını değiştirir mi?

Bazı oyunlarda yaşanabilen yamayı indirdikten sonra yaşanan oyun dosyalarının değişmesi ihtimali, GTA 5 Türkçe yama eklentisinde yer almıyor. Ancak bunun bir şartı var; kurulum yaparken “mods folder” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde oyun dosyalarınızın üzerine kurulum yapılacaktır ve dosyalarınız değişecektir. Bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz ve kurulum işlemini ona göre yapmalısınız.

Türkçe yama ban sebebi midir?

Türkçe yama eklentisini yukarıda bahsettiğimiz gibi belirli alanlar sınırında kullanabilirsiniz. Bu sınırları aşmaya çalışmadığınız müddetçe herhangi bir ban problemi yaşamazsınız. Ancak bunlara riayet etmezseniz yaşayacağınız sorunlardan birisi ban yemek olabilir. GTA: Online’a Türkçe yama ile girmeye çalışmak, değiştirilmiş dosyalar ile GTA: Online’a girmeye çalışmak ban sebebidir. Bu kurallara uymanızı tavsiye ediyoruz.

Güncel olmayan oyuna Türkçe yama kurmak sorun yaşatır mı?

GTA 5’iniz güncel değilse Türkçe yama konusunda problem yaşama ihtimaliniz vardır ve yükleme ekranındayken oyununuzun kapanması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu tip bir durumda, oyununuzun güncel versiyonunu edinin ve yamayı tekrar kullanmayı deneyin. Bu işlemin ardından herhangi bir problem yaşama olasılığınız çok düşük seviyelere inecektir.