Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6'nın Çıkışında Sadece 30 FPS'te Oynanabileceği Açıklandı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

GTA 6'nın çıkışında 30 FPS ile geleceği Rockstar tarafından doğrulandı. 60 FPS ve PS5 Pro performansı konusunda henüz bilgi yok.

GTA 6'nın Çıkışında Sadece 30 FPS'te Oynanabileceği Açıklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Paylaşılan 26 dakikalık oynanış görüntüleriyle heyecanı iyice tavan yaptıran GTA 6 hakkında artık teknik detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başlamış durumda. En çok merak edilen konulardan biri de oyunun PlayStation’daki performansıydı. Oyunu deneme fırsatı bulanlardan bu konu hakkında bilgi geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Aktarılan bilgilere göre Rockstar North'un Geliştirme Başkanı ve Eş Direktörü Rob Nelson, oyunun şu anki geliştirme sürecinde konsollarda 30 FPS hızında çalıştığını ifade etti.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Çıkışında Sadece 30 FPS'te Oynanabileceği Açıklandı!
mm

60 FPS performans modu gelecek mi? PS5 Pro performansı nasıl olacak?

mm

Rockstar Games tarafından paylaşılan oyun içi görseller ve detaylar PlayStation 5 üzerinde kaydedilmiş olsa da konsol tarafında kare hızının artırılıp artırılamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Çıkış anında çözünürlüğü düşürerek daha yüksek kare hızına (60 FPS) geçiş imkanı sunulup sunulmayacağı sorusuna karşılık Nelson, çıkış dönemi için bu konuda kesin bir taahhütte bulunamayacağını dile getirmiş.

Teknik ekip, çıkışta veya çıkış sonrasında 60 FPS seçeneğinin yer alıp almayacağını söylemenin şu an mümkün olmadığını aktarmış. Rob Nelson, ray tracing (ışın izleme) kullanımı ve ekran çözünürlüğü gibi teknik detaylar konusunda da henüz net bir bilgi paylaşamadığını, ancak mevcut performansın 30 FPS seviyesinde olduğunun altını çizmiş. **Yani PS5’te GTA 6’yı ilk çıktığında sadece 30 FPS’te oynayacağız. **

Oyunun PS5 Pro donanımında veya gelecekteki PC gibi platformlarda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda da henüz bilgi bulunmuyor.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ronaldo ve Messi'nin FC 27 Reytingi Belli Oldu

Ronaldo ve Messi'nin FC 27 Reytingi Belli Oldu

GTA 6'dan Araç Sürüşünü Ele Alan Yeni Oynanış Videosu Sızdırıldı [Video]

GTA 6'dan Araç Sürüşünü Ele Alan Yeni Oynanış Videosu Sızdırıldı [Video]

[21-24 Ağustos] 1.400 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[21-24 Ağustos] 1.400 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

Sony’den Oyuncuları Kızdıracak Açıklama: Dijital Alınan Oyunların Sahibi Değilsiniz!

Sony’den Oyuncuları Kızdıracak Açıklama: Dijital Alınan Oyunların Sahibi Değilsiniz!

Rockstar, GTA VI Sızıntılarının Gerçek Olduğunu Kabul Etti: İşte Resmî Açıklama

Rockstar, GTA VI Sızıntılarının Gerçek Olduğunu Kabul Etti: İşte Resmî Açıklama

GTA 6’yı Sızdıran Cyberleek Kimdir? İşte Hakkında Bildiğimiz Her Şey

GTA 6’yı Sızdıran Cyberleek Kimdir? İşte Hakkında Bildiğimiz Her Şey

Milyonlarca Kişi Sadece Bir 'Oyun' Sandı ama Windows Solitaire'in Asıl Görevi Başkaydı...

Milyonlarca Kişi Sadece Bir 'Oyun' Sandı ama Windows Solitaire'in Asıl Görevi Başkaydı...

Gta 6

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com