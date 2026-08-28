GTA 6'nın çıkışında 30 FPS ile geleceği Rockstar tarafından doğrulandı. 60 FPS ve PS5 Pro performansı konusunda henüz bilgi yok.

Paylaşılan 26 dakikalık oynanış görüntüleriyle heyecanı iyice tavan yaptıran GTA 6 hakkında artık teknik detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başlamış durumda. En çok merak edilen konulardan biri de oyunun PlayStation’daki performansıydı. Oyunu deneme fırsatı bulanlardan bu konu hakkında bilgi geldi.

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Aktarılan bilgilere göre Rockstar North'un Geliştirme Başkanı ve Eş Direktörü Rob Nelson, oyunun şu anki geliştirme sürecinde konsollarda 30 FPS hızında çalıştığını ifade etti.

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60 FPS performans modu gelecek mi? PS5 Pro performansı nasıl olacak?

Rockstar Games tarafından paylaşılan oyun içi görseller ve detaylar PlayStation 5 üzerinde kaydedilmiş olsa da konsol tarafında kare hızının artırılıp artırılamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Çıkış anında çözünürlüğü düşürerek daha yüksek kare hızına (60 FPS) geçiş imkanı sunulup sunulmayacağı sorusuna karşılık Nelson, çıkış dönemi için bu konuda kesin bir taahhütte bulunamayacağını dile getirmiş.

Teknik ekip, çıkışta veya çıkış sonrasında 60 FPS seçeneğinin yer alıp almayacağını söylemenin şu an mümkün olmadığını aktarmış. Rob Nelson, ray tracing (ışın izleme) kullanımı ve ekran çözünürlüğü gibi teknik detaylar konusunda da henüz net bir bilgi paylaşamadığını, ancak mevcut performansın 30 FPS seviyesinde olduğunun altını çizmiş. **Yani PS5’te GTA 6’yı ilk çıktığında sadece 30 FPS’te oynayacağız. **

Oyunun PS5 Pro donanımında veya gelecekteki PC gibi platformlarda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda da henüz bilgi bulunmuyor.