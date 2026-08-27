Samsung’un Galaxy S27 Ultra'da 7.000 mAh gibi rekor bir pil kapasitesini test ettiği ancak bu hamleyi S Pen nedeniyle iptal ettiği iddia edildi.

Samsung, 2027 yılının başlarında yeni nesil amiral gemisi Galaxy S27 modellerini bizlerle buluşturacak. Telefonların tanıtılmasına daha aaylar olsa da şimdiden sızıntılar gelmeye başladı. Ailenin en güçlü modeli olacak S27 Ultra hakkında da bilgiler görüyorduk. Hatta birkaç gün önce tasarımları sızmış, iPhone 17 Pro’ya benzeyebileceği görülmüştü.

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Şimdi ise S27 Ultra’nın bataryasıyla ilgili bilgiler geldi. İddiaya göre Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S27 Ultra modeli için sınırları zorlayan alternatifler üzerinde durdu. Hatta bir ara silikon karbon teknolojisi sayesinde 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip Galaxy S27 Ultra prototipi ürettiği bile öne sürüldü. Ancak bu pilden vazgeçildi.

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S Pen yüzünden 7000 mAh bataryadan vazgeçildi

Geçtiğimiz temmuz ayında ortaya çıkan ilk sızıntılarda Galaxy S27 Ultra’nın nominal 5.534 mAh, tipik olarak ise 5.700 mAh kapasiteli bir pil ile geleceği ifade edilmişti. Galaxy S26 Ultra’da yer alan 5.000 mAh’lik bataryaya kıyasla bu rakam Samsung cephesinde kayda değer bir artışa işaret etse de Çinli rakiplerin sunduğu devasa pil boyutlarının yanında oldukça mütevazı kalıyordu.

Söz konusu 7.000 mAh’lik bataryanın yerleştirilebildiği prototip modelde, akıllı telefonun en ayırt edici niteliği olan bütünleşik S Pen yuvasının tamamen çıkarıldığı bildirildi. Pen, amiral gemisi Ultra serisini rakiplerinden ayıran en temel farklardan biri konumunda olduğu için şirket yönetimi bu özelliği feda etmeyi kesin olarak reddetti. Telefonun gövde hacmi sınırlı olduğundan kalemin varlığını koruma kararıyla birlikte pil kapasitesinde zorunlu bir kısıntıya gidildi.

Samsung’un S27 Ultra projesinde 7.000 mAh fikrinden vazgeçtikten sonra nihai olarak 5.700 mAh ile 6.000 mAh aralığına odaklandığı gelen bilgiler arasında. S26’ya göre önemli bir artış olacak ancak 7000 mAh gibi bir batarya göremeyeceğiz. Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda şu an bir şey diyemiyoruz.