GTA 6'ya Yönelik Dolandırıcılar İnterneti Çepeçevre Sardı: İşte Dikkat Etmeniz Gerekenler!

GTA 6 ön siparişi için artık günleri sayıyoruz. Peki bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

GTA 6'nın ön siparişe açılmasına artık sadece 2 gün kalmış durumda ve tüm oyun sektörü büyük bir heyecan içinde. İşte bu durum siber dolandırıcıların da iştahını kabartmış durumda.

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Dolandırıcılar kötü amaçlı yazılımlar yaymak ve kullanıcı hesap bilgilerini ele geçirmek için ön siparişi bekleyen oyuncuları hedef alıyor. Biz de karşılaşabileceğiniz ve kesinlikle uzak durmanız gereken 4 popüler dolandırıcılık yöntemini sizler için bir araya getirdik.

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Sahte GTA 6 beta keyleri

Şu anda internette en yaygın olan yöntemlerin başında sahte beta kodları geliyor.

Nasıl Çalışıyor? : Dolandırıcılık genellikle size bir çevrimiçi form üzerinden beta erişimi vaat ederek başlıyor. Formların inandırıcı olması için "Bot musunuz?" gibi sahte güvenlik testleri bile kullanılıyor. Formu doldurduktan sonra ise bir uygulamayı indirmeye veya iptal etmesi oldukça zor olan ücretli bir aboneliğe kaydolmaya zorlanıyorsunuz.

: Dolandırıcılık genellikle size bir çevrimiçi form üzerinden beta erişimi vaat ederek başlıyor. Formların inandırıcı olması için "Bot musunuz?" gibi sahte güvenlik testleri bile kullanılıyor. Formu doldurduktan sonra ise bir uygulamayı indirmeye veya iptal etmesi oldukça zor olan ücretli bir aboneliğe kaydolmaya zorlanıyorsunuz. Gerçek Ne?: Bu tuzaklar tamamen sizin merakınızdan ve "gündemi kaçırma korkunuzdan" besleniyor. Rockstar Games şu ana kadar hiçbir halka açık beta duyurusu yapmadı. Bu yüzden bu formları görür görmez sekmeyi kapatın ve oradan uzaklaşın.

Truva atı yazılımları

Dolaşımdaki en gelişmiş ve tehlikeli GTA 6 dolandırıcılığı, korsan oyun veya "repack" siteleri üzerinden yayılan Truva atlarıdır.

Nasıl Çalışıyor? : Dolandırıcılar, tamamen orijinal bir kurulum dosyası gibi görünen ve çalışan sahte yazılımlar hazırlıyor. Siz oyunu kurduğunuzu sanırken, arka planda cihazınıza zararlı dosyalar enjekte ediliyor.

: Dolandırıcılar, tamamen orijinal bir kurulum dosyası gibi görünen ve çalışan sahte yazılımlar hazırlıyor. Siz oyunu kurduğunuzu sanırken, arka planda cihazınıza zararlı dosyalar enjekte ediliyor. Tehlikesi Ne?: Bu virüsler sistem belleğinizi değiştirebiliyor, işletim sisteminizde kök düzeyinde değişiklikler yapabiliyor ve hatta bilgisayarınıza daha fazla virüs indirmek için dış sunucularla bağlantı kurabiliyor.

Android kullanıcılarını hedef alan uygulamalar

Dolandırıcılar sadece PC kullanıcılarını değil, mobil oyuncuları da gözüne kestirmiş durumda. Şu anda Google Play Store'da bile sahte "GTA 6 Beta" uygulamalarına rastlanabiliyor.

Nasıl Çalışıyor? : Uygulama dışarıdan oldukça ikna edici görünse de tamamen sahte. Uygulama içindeki "Download OBB" bağlantısına tıkladığınız anda veri hırsızları, bankacılık truva atları, reklam yazılımları ve fidye yazılımları ile bağlantılı birçok zararlı web sitesine yönlendiriliyorsunuz.

: Uygulama dışarıdan oldukça ikna edici görünse de tamamen sahte. Uygulama içindeki "Download OBB" bağlantısına tıkladığınız anda veri hırsızları, bankacılık truva atları, reklam yazılımları ve fidye yazılımları ile bağlantılı birçok zararlı web sitesine yönlendiriliyorsunuz. Gerçek Ne?: Android, iOS veya başka bir mobil işletim sistemi için asla resmî bir GTA 6 Beta uygulaması yoktur ve olmayacaktır. Bu tarz reklamları tamamen görmezden gelin.

Rockstar Social Club hesaplarını hedef alan yöntemler

İnternet tarihi kadar eski olan kimlik avı yöntemi, basitliğine rağmen hâlâ en etkili dolandırıcılık türlerinden biri.

Nasıl Çalışıyor?: Dolandırıcılar, güvendiğiniz siteleri birebir taklit ederek e-posta ve şifre gibi hassas bilgilerinizi çalmaya çalışıyor. GTA 6 özelinde ise doğrudan Rockstar Social Club hesapları hedef alınıyor. Oyuncular sahte giriş sayfalarına yönlendirilerek hesap bilgileri ellerinden alınıyor. Ayrıca "özel GTA 6 oyun içi eşyaları" gibi sahte vaatler içeren bağlantılara tıklatarak kullanıcıların bilgisayarlarına fark ettirmeden virüs indirmeleri sağlanıyor.

Artık sadece 2 gün kaldı. 2 gün sonra uzunca süren bekleyişin ardından GTA 6 fiyatını ve paketlerini öğrenebileceğiz. Kim bilir, belki de oynanış fragmanı da göreceğiz. O sebeple, bu yöntemlere ve tuzaklara dikkat edin. Ön sipariş açılınca sadece resmî mağazalar üzerinden alışverişinizi yapmanız gerektiğini unutmayın.