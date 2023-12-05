GTA VI'nın fragmanı, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'e yaramadı. Şirketin hisseleri, yüzde 6 civarında düşüş gösterdi. Peki neden böyle bir şey yaşandı?

Rockstar Games, yıllar boyunca beklediğimiz GTA VI'yı bugün resmen duyurdu. Bugün video oyun dünyasının tek gündemi, 2025'te yayımlanacağını öğrendiğimiz GTA VI. Ancak bazı kesimler, GTA VI'nın fragmanından pek de memnun kalmadılar. Çünkü sektörel anlamda hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Rockstar Games'in GTA VI fragmanının yayımlanmasından birkaç saat sonra, çatı şirket Take-Two Interactive'in hisse senetlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Yüzde 6'ları aşan düşüş, Take-Two Interactive'e 1.6 milyar dolarlık kayba yol açtı. Peki ne oldu da GTA VI'nın fragmanının yayımlandığı gün, böyle bir şey yaşandı?

Yatırımcılar, GTA VI'nın 2025'te çıkacak olmasından rahatsız!

Herhangi bir şirkete yapmanızın en önemli nedenlerinden biri kâr etmektir. Bir şirketin kârlılığını belirleyen temel husus ise yaptığı çalışmalardır. Evet, GTA VI'nın yayımlanması Rockstar Games ile Take-Two Interactive'e devasa paralar kazandıracak. Ancak bunun 2025 yılı itibarıyla gerçekleşecek olmasının yatırımcıları rahatsız ettiği düşünülüyor. Neticede GTA VI, önümüzdeki yıl boyunca para kazandırmayacak.

Merak edenler için bir hatırlatma yapalım: 2013 yılında piyasaya sürülen GTA V, yaklaşık 200 milyon kopya sattı ve şirkete 8 milyar dolar civarında para kazandırdı. Üstelik sektör kaynakları, GTA VI'nın çok daha fazla kazanç sağlayacağını düşünüyorlar. Ancak bunun daha geç bir tarihte gerçekleşecek olması, yatırımcının ilgisini Take-Two Interactive'in üzerinden çekmiş gibi görünüyor. Bu arada; GTA 5'in piyasaya sürüldüğü 17 Eylül 2013 tarihinde Take-Two Interactive hisseleri, sadece 17 dolar seviyelerindeydi. Şimdiyse 160 dolar seviyelerinde.

GTA VI fragmanı için:

Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. GTA VI'nın yayımlanması, Take-Two Interactive'in değerleneceğini garanti etmez.