Take-Two, son çeyreğe ilişkin mali verilerini ve yakında çıkacak oyunlarının piyasaya sürülme tarihlerini paylaştı. GTA 6 için oyuncuları üzecek bir haber gelmedi. Ayrıca 2K'nın FIFA oyunu hakkında da açıklama yapıldı.

Rockstar Games ve 2K gibi devleri bünyesinde bulunduran Take-Two, son çeyreğe ilişkin kazanç verilerini yayımladı. Oyun konusunda dünyanın en büyüklerinden olan firma, son çeyrekte 1,34 milyar dolar gelir elde edildiği aktarıldı.

Verilerin yanı sıra şirketin ilerleyen dönemde piyasaya sürmeyi planladığı oyunlara ve çıkış tarihlerine de yer verildi. Tabii ki dünyada en çok beklenen yapım olan GTA 6 da bunlar arasındaydı.

GTA 6’da bir erteleme yok, 2025 sonbaharında gelecek

Take-Two tarafından yayımlanacak oyunların listesine baktığımızda GTA 6’nın ertelenmediğini ve daha önce açıklandığı tarihte geleceğini görebiliyoruz. Rockstar imzalı dev yapım, 2025 yılının sonbahar aylarında PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Tam tarihi hâlâ belli değil.

Maalesef GTA 6'nın PC için ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşılmamış. Takvimde 2024 ve 2025 gösteriliyor. PC sürümünün sonraki yıllarda geleceğini tahmin edebiliriz. Ancak ne kadar olacağı belirsiz. Örneğin GTA 5, konsoldan 2 yıl sonra PC için çıkış yapmıştı. GTA 6'da da benzer bir yaklaşım olup olmayacağını zaman gösterecek. Şirketin yakında gelecek oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Take-Two bünyesindeki firmaların bu yıl ve 2025 için planladığı oyunlar

Oyun Platform Çıkış tarihi NBA 2K25 PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch 6 Eylül 2024 WWE 2K25 Belli değil 2025 malı yılının 4. çeyreği Sid Meier's Civilization VII PS5, PS4, Xbox Series X|S Xbox One, PC 2025 mali yılının 4. çeyreği Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch 2025 mali yılı içinde Grand Theft Auto VI PS5, Xbox Series X|S 2025 sonbaharı CSR Racing 3 iOS, Android Belli değil Judas PS5, Xbox Series X/S, PC Belli değil

*Take-Two'nun mali yılı Nisan ila Mart ayları arasını kapsıyor (Nisan 2024 - Mart 2025 gibi). Yani bir oyun 2025 mali yılının son çeyreğine planlanması, 2025'in ocak, şubat veya mart aylarında geleceği anlamına geliyor.)

*GTA 6, 2025'in eylül, ekim veya kasım aylarından birinde çıkış yapacak.

2K'nın FIFA oyunu belirsizliğini koruyor

Bunun dışında 2K’dan Zynga’ya kadar şirketlerin diğer beklenen yapımları da paylaşılmış. Bir süredir 2K’nın FIFA’nın haklarını satın aldığı ve EA Sports FC’ye rakip olacak yeni FIFA oyunu geliştirdiği söyleniyordu. Ancak Take-Two’nun paylaştığı takvim, 2024 ve 2025 için şimdilik böyle bir yapımın planlanmadığını ortaya koydu.

2K'nın FIFA oyunuyla ilgili direkt 2K CEO'sundan açıklama geldiğini belirtelim. Strauss Zelnick, kazanç toplantısında EA Sports FC rakibi olacak bir oyunu geliştirmenin kolay olmadığının ve birçok zorluk getirdiğinin altını çizdi. CEO, FIFA lisansının beraberinde oyuncular, ligler, takımlar gibi hakları getirmediğini, bu yüzden NBA, NFL gibi organizasyonlar kadar basit olmadığını aktardı.

Yani 2K eğer gerçekten bir FIFA oyunu çıkaracaksa bu yakında olmayacak. Önce Zelnick'in belirtildiği hakların alınması gerekiyor. Take-Two'nun takvimi de bu yüzden oyunun 2026 veya sonrasında gelebileceğini gösteriyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.