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Rapor: GTA 6 İlk 1 Saat İçinde Ön Siparişlerden Ne Kadar Kazanacak? (İnanılmaz Rakamlar)

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Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Tom Henderson, GTA 6'nın ilk 1 saat içerisinde ne kadar gelir elde edeceğini değerlendirdi.

Rapor: GTA 6 İlk 1 Saat İçinde Ön Siparişlerden Ne Kadar Kazanacak? (İnanılmaz Rakamlar)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun sektörünün hep birlikte merakla beklediği o gün yaklaşıyor. Rockstar Games’in üzerinde yıllardır çalıştığı GTA 6, 3 gün sonra 25 Haziran'da ön siparişe açılacak ve oyunun yaratacağı ekonomik fırtınanın boyutu şimdiden netleşmeye başladı.

Sektörün en güvenilir isimlerinden biri, dudak uçuklatan bir tahminde bulundu. GTA 6, ön siparişe açıldığı ilk bir saat içinde tam 1 milyar dolar hasılat elde edebilir.

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Rapor: GTA 6 İlk 1 Saat İçinde Ön Siparişlerden Ne Kadar Kazanacak? (İnanılmaz Rakamlar)
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Oyun değil âdeta "kültürel fenomen"

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Insider Gaming’in genel yayın yönetmeni Tom Henderson, katıldığı bir podcast yayınında GTA 6’nın potansiyelini değerlendirdi. Henderson'a göre bu çıkış sadece bir oyun lansmanı değil, küresel bir "kültürel fenomen" olacak.

Hatırlatmak gerekirse serinin bir önceki efsanesi GTA 5, çıkış yaptığı dönemde 1 milyar dolarlık baraja üç günde ulaşarak rekor kırmıştı ancak aradan geçen yıllar, büyüyen oyuncu kitlesi ve tavan yapan beklenti, GTA 6'yı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Henderson, doğru bir pazarlama hamlesiyle oyunun bu devasa geliri ilk 60 dakikada "rahatlıkla" kasasına koyacağını düşünüyor.

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Söylentilere göre Rockstar, ön siparişleri aktif ettiği an yeni bir fragmanla ateşi daha da körükleyecek. Lucia ve Jason’ın Leonida eyaletindeki maceralarına ortak olmak isteyen milyonlarca oyuncu ise çoktan pusuda bekliyor. Öyle ki bir yatırım bankası da oyunun sadece ilk gününde 46 milyon adet satacağını öngörüyor.

Peki siz GTA 6 ön siparişe açıldığında satın alacak mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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