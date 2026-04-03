GTA 6 Öncesi Şok Karar: Yayıncı Ekip, Yapay Zekâ Ekibini İşten Çıkardı!

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6'nın çıkışı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun yapımcısı Rockstar’ın bağlı olduğu Take-Two Interactive, şirket içindeki yapay zekâ ekibinde büyük bir değişime gitti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirket, Yapay Zekâ Direktörü Luke Dicken ile yollarını ayırırken, aynı ekipte çalışan birçok kişinin de işine son verildi. Bu ekip, son yıllarda oyun geliştirme süreçlerinde yapay zekâ kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyordu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Dicken, yaptığı açıklamada bu kararın hayal kırıklığı yarattığını belirterek, ekibiyle birlikte 7 yıldır oyun geliştirmeyi destekleyen ileri düzey teknolojiler üzerinde çalıştıklarını ifade etti ancak şirket cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmış değil.

Karar, oyun sektöründe yapay zekâ kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde gelmesiyle de dikkat çekici. Daha önce şirket CEO’su Strauss Zelnick, yapay zekânın verimlilik sağlayabileceğini kabul etmiş ancak GTA 6 gibi büyük projelerin tamamen insan yaratıcılığıyla şekillenmesi gerektiğini söylemişti.

Öte yandan işten çıkarmaların zamanlaması da oldukça çarpıcı. GTA 6’nın çıkışına kısa bir süre kala gelen bu hamle, şirketin projede yapay zekâ kullanımını sınırlı tuttuğu yönünde yorumlara neden oldu.

