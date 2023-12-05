Yıllardır beklediğimiz GTA VI, nihayet duyuruldu. Rockstar Games'in yayımladığı fragman, oyunla ilgili bilgi edinmemizi sağladı. Peki bu oyunla ilgili tonla içerik yazan birisi olarak, fragmanı nasıl buldum?

Yıllardır süren bekleyiş, nihayet sona erdi. Rockstar Games, onca yıldır beklediğimiz, üzerine binlerce kelime döktüğümüz GTA VI'yı artık resmen duyurdu. Hâl böyle olunca Webtekno'nun GTA 6 haberleriyle özdeşleşmiş yazarı olarak, fragmanı nasıl bulduğumu ve kişisel görüşlerimi sizlere aktarmak istedim.

Diğer her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki fragmanın sızıntı üzerine aniden paylaşılması, bir nebze rahatsız etti. Neticede yıllarca süren bir bekleyiş var. Rockstar Games, yıllar boyunca bu oyunu gizleyip durdu. Bu kadar büyük bir firmanın, tarihin en çok beklenen oyununun fragmanını sızdırması, kabul edilebilir bir şey değildi. Ama olsun. Hiçbir olumsuzluk, GTA VI'dan daha önemli değil.

GTA VI, açık dünya türünün kurallarını baştan yazacak!

Bugüne dek tonla açık dünya oyunu gördük. Ancak fragman, GTA VI'nın bu kategoride yeni bir sayfa açacağının açık bir göstergesi. Mesela NPC'ler. Fragman, oyundaki hemen her lokasyonun kalabalık olacağını gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse bu beni biraz korkutmadı değil. Fazla kalabalık, fazla kaos demek.

Tabii NPC'lerin nasıl davranacakları konusu da önemli. Serinin önceki oyunlarında NPC etkileşimlerimiz düşüktü. Ancak geçmişte ortaya çıkan sızıntılar, GTA VI'da ultra gelişmiş NPC'lerle karşılaşacağımızı ortaya koydu. Bununla ilgili kişisel görüşüm, en ufak bir silah çekme durumunda herkesin oradan oraya koşturmayacağı. Bence sokak ortasında silah çekersek, bir NPC de bize silah çekecektir. Neticede bireysel silahlanma, ABD'de oldukça yaygın.

Oyundaki araçlar beklentileri aşacak

Rockstar Games, otomobilleri oyunlara uyarlama konusunda zaten iyiydi. Şirket bugüne kadar marka lisansı ile uğraşmadı ve bu kez de böyle olmasını bekliyorum. Ancak ilk bakışta, GTA VI'nın otomobil konusundaki gerçekçiliği biraz daha artmış gibi görünüyor. Porsche, Dodge ve Ferrari gibi markalı araçlar, çok daha net bir şekilde görülebiliyor.

Yayımlanan fragman, araç modifikasyonları yapabileceğimizi ortaya koydu ancak bunun ne derece mümkün olacağını tam olarak bilemiyoruz. 2013'ten beri bu oyunu beklediysek, bu sistemin çok daha iyi bir hâle gelmesini pekâlâ isteyebiliriz. Fragmanda, otomobillerle ilgili etkinliklerin gösterilmesi, Rockstar'ın da bunu önemsediğini düşündürüyor.

Sosyal medya zorlamalarına gerek var mı?

Rockstar Games'in GTA VI fragmanı, oyunda sosyal medya platformlarının bulunacağını gösteriyor. Evet, gerçekçiliği sağlamak adına güzel bir adım. Özellikle de artık Reels tarzı paylaşımların yapıldığı sosyal ağ oluşturulmuşken... Ancak bu bana biraz zorlama gibi geliyor. Gündelik hayatımızda zaten sosyal medyaya bağımlıyız. Oyunda bunu ön plana çıkarmaya gerek var mı?

"Açık dünyanın kurallarını baştan yazacak" demiştim

GTA VI fragmanında binaların içine girebileceğimizi düşündüren bir detay var. Bir grup, oldukça yüksek bir yerde parti yapıyorlar. Hatırlarsanız, içeriğin başında GTA VI'nın açık dünyanın kurallarının baştan yazılacağını söylemiştim. İşte en net göstergelerden biri de bu. Binaların içine kısmen de olsa girebilmemiz, oyun deneyimimizi ciddi anlamda değiştirecek.

Tommy Vercetti nerede?

GTA VI ile yeniden Vice City'ye yöndük. Hâl böyle olunca aklıma gelen ilk ilk şey, Tommy Vercetti. 2002 yılında yayımlanan GTA Vice City'nin baş karakteri olan Vercetti, oyunun sonunda devasa bir imparatorluk kurdu. İşte GTA VI'da en çok merak ettiğim şeylerden biri de bu. GTA VI, Tommy Vercetti'ye nasıl atıfta bulunacak?

Vercetti, 1951 doğumlu bir karakterdi. GTA VI, günümüzde geçeceği için bu karakterin ya öldüğünü ya da artık çok yaşlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 2025 yılında bu oyunu oynama imkânım olursa yapacağım ilk şey, oyundaki tüm mezarlıkları gezmek olacak. Tabii oyunun hikâyesi bir şekilde Tommy Vercetti'ye bağlanmaz ise...

Madem yeni hikâyede iki başrol var, bölünmüş ekran desteği de verilsin

Fragman, oyunda iki başrol olacağını gösterdi. Ancak bu iki karakterin nasıl sunulacağını şimdilik bilemiyoruz. Şahsi görüşüm, bu karakterlerin GTA 5'in aksine neredeyse hep birlikte olacakları. Bunu neye dayanarak söyledim? Çiftimizin sevgili olduklarını fragmanda görüyoruz. Hâl böyle olunca oyunun hikâye modu için bölünmüş ekran desteği görmek isterim. Böylelikle eşimle birlikte, tamamen özgür olduğum bir ortamda kendi suç krallığımı kurabilirim.

Şu ana kadar yazdıklarımı özetlemem gerekirse GTA VI, beklediğimize değecek bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyuncular, GTA VI'da aylar ve hatta yıllar boyunca vakit geçirebilecekler. Video oyun dünyasının en çok beklediği oyun, şanına yaraşır bir yapım olacak.