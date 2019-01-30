Instagram’da yapılan güncelleme sonrası bazı kullanıcıların dil ayarlarının değiştiği gözlendi. Dil ayarlarının İngilizceye dönmesi, kullancıları epey zor durumda bıraktı.

Instagram, sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan bir uygulama. Dün gece güncelleme alan uygulamaya yeni özellikler eklendi.

Güncelleme ile birlikte bazı telefonlardaki dil seçeneği de standart ayar olan İngilizceye döndü. Bu durum, İngilizce olarak uygulamayı kullanamayan kişiler için elbette bazı sorunlara neden oldu.

Webtekno olarak, ‘Instagram’ı Türkçe’ye nasıl çeviririm?’ sorusuna cevap veriyoruz.

iPhone iOS Instagram dil ayarları, iPhone ya da iPad cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için ayarlar (settings) bölümüne giriş yapıp, dil (language) seçeneğinden istediğiniz dili seçmeniz yeterli. Ancak iPhone telefonlarda şu an dil değiştirme yapılamıyor. Bu sorunun sebebiyle ilgili bir açıklama ise gelmedi.

Android telefonlarda ise altta en sağ köşedeki profil resmine tıklamak gerekiyor. Ardından da sağ üstte yer alan üç çizgiye tıklayarak açılan menüde ayarlar (settings/options) üzerinden dil (language) seçeneğini seçin. Çıkan listeden istediğiniz dili seçebilirsiniz.