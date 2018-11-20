Güneş'e Çok Benzeyen Bir Yıldız Keşfedildi

Portekiz'deki gökbilimcilerin Avrupa Uzay Ajansı aracı Gaia ile yaptığı araştırmada Güneş'e çok benzeyen ve 184 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldız keşfedildi.

Portekiz'de bulunan Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden uluslararası bir ekibin "Güneş'in ailesini" bulmak için yürüttüğü çalışmada Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay aracı Gaia aracılığıyla Samanyolu'ndaki yaklaşık 17 bin yıldızın kimyasal yapısı, hareketleri ve yaşları incelendi.

Elde edilen veriler ışığında gök bilimciler yüksek çözünürlüklü spektrograf -giriş yarığı, merceği, prizması ve dedektörü olan, spektrumları fotoğraf plağına veya kağıdına kaydeden bir cihaz- kullandıkları çalışmada 4.5 milyar yaşında olduğu sanılan ve Güneş'e "ikiz kardeşi kadar" benzeyen HD186302 adlı bir yıldız keşfetti. Yıldızın, Dünya'ya olan uzaklığı ise 184 ışık yılı.

Araştırma, Güneş ve diğer yıldızların oluşumuyla ilgili yeni bilgiler keşfetme açısından oldukça önemli. Çalışmanın bulguları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlandı.