Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak için son dönemde yapılan çalışmalar sayesinde güneş panellerinin verimliliği arttırılırken, bu panelleri kullanarak çalışan güneş enerjili arabaların tasarımları da verimliliğe yönelik yapılmaya başlandı. Yapılan bu verimlilik hamleleri meyvesini vermiş gibi görünüyor. New South Wales Üniversitesi'nde geliştirilen elektrikli araç, Avustralya'da düzenlenen yarışta verimlilik rekoru kırdı.

Avustralya'da düzenlenen güneş enerjili araç yarışmasında Sunswift isimli takım tarafından geliştirilen araç, yalnızca 50 $'lık elektrik kullanarak Perth'den Sydney'e varmayı başardı. 100 km'de 5.5 kWh enerji harcayan bir araç tasarımı yapmak için yola çıkan ekip, yarışmadaki etaplarda hedefledikleri değeri de geçerek 100 km'de yalnızca 3.25 kWh enerji harcadı.

Ekibin geliştirdiği araç, ortalama bir otomobile göre 25 kat, bir Tesla Model 3'e göre de 5 kat daha verimli. Violet ismi verilen araç, yarışma boyunca günde 600 km yol yaptı ve 20-24 kWh enerji harcadı. Violet, 6 gün boyunca süren yarışlarda toplamda 4.100 km yol aldı.

Yol boyunca birçok zorlukla karşılaşan ekip, yaşanan zorluklara rağmen planlanan tarihten 2 gün önce bitiş çizgisine ulaştı. Ekip lideri ve makine mühendisliği öğrencisi Courtney Morris, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendi ürettiğiniz aracı yolda görmek, her zaman büyük endişe veriyor. Her an bir şeyin ters gidebileceğinden korkuyorum. Yolculuk boyunca hiçbir aksilik yaşamadık ve takım uyumumuz harikaydı."

360 kg ağırlığında olan Violet, ekibin ürettiği ilk araç değil. Daha önce ürettikleri güneş enerjili ve elektrikli araçlardan elde ettikleri tecrübe ile üretilen Violet, ekibin altıncı otomobili olma özelliğini taşıyor. Araç saattle 140 km hıza ulaşabiliyor fakat yarış boyunca verimliliği arttırmak için düşük hızlarda kullanıldı. Aracın verimliliği hakkında bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Violet 60 km/saat hızla ilerlerken yaklaşık 4 ekmek kızartma makinesi kadar enerji harcıyor.

Güneş enerjisinin ulaşım alanında kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Yalnızca otomobiller değil, güneş enerjili bisiklet üretimleri de son dönemde büyük oranda arttı.

Bilinen otomobil markaları Hyundai ve Kia da son dönemde kendi elektrikli araçlarına, güneş enerjisi ile şarj seçeneği eklemeye başladı. Bu da otomotiv sektörünün güneş enerjisi alanında gelişebileceği anlamına geliyor. Güneş enerjili araçlar ve araçların geleceği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz.