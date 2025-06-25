Yaz aylarının gelmesiyle artık herkes yavaş yavaş tatil planları yapmaya başladı. Tabii ki daha uygun maliyetli olması nedeniyle kamp gibi yöntemlere başvuranların sayısı da bir hayli fazla olacak. İşte burada en çok işinize yarayan ürünlerden biri powerbank’ler. Bu cihazlar, bir priz ihtiyacı olmadan telefonunuzu şarj edebiliyor. Güneş enerjili olanlar da büyük bir avantaj sunuyor.
Peki şu anda alabileceğiniz güneş enerjili powerbank modelleri hangileri? Bu içeriğimizde her bütçeye uygun en iyi güneş enerjili powerbank modellerine bakacağız. Eğer siz de böyle bir ürün arıyorsanız doğru yere geldiniz. Lafı çok uzatmadan gelin powerbank önerilerimize geçelim. Bu tarz Türkiye’de çok fazla ürün yok. O yüzden az sayıda ürün önerisi yapacağız ancak eklediğimiz ürünler kullanıcılardan gayet olumlu yorumlar almış.
Her bütçeye uygun Powerbank önerileri
- Acl Pw-61 30000 mAh powerbank
- Robeve Acl 30000 mAh powerbank
- Robeve Acl 50000 mAh powerbank
- Acl Pw-53 80000 mAh Solar Powerbank
- Philips DLP7725N 10000 mAh Powerbank
- Philips DLP7726N 20000 mAh Powerbank
Acl Pw-61 30000 mAh powerbank
- 30.000 mAh kapasite
- LED fener
- 2 USB-C Type-C girişi
- Dijital gösterge ekranı
- 4 farklı kablo
Telefonunuzu tek şarjıyla en az 6 civarı kez şarj edebilecek bu model, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. 30000 mAh'lik yüksek kapasitesi, güneş panelleri, aynı anda 5 cihazı şarj etmesini sağlayan dahili kabloları avantajları arasında.
Robeve Acl 30000 mAh powerbank
- 30.000 mAh kapasite
- Kompakt tasarım
- 4 farklı kablo
- 2 USB giriş, 1 Type-C giriş
- 2 fener
Yine bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken ACL markalı bu modelde, 30000 mAh'lik yüksek bir kapasite görüyoruz. Buna ince ve kompakt tasarımı, özellikle kamp yaparken işinize yarayacak 2'li feneri ve 4 kablosu da eşlik ediyor.
Robeve Acl 50000 mAh powerbank
- 50.000 mAh kapasite
- 4 USB giriş
- 4 kablo
- Şarj için Type-C, Lightning, Micro USB
- Dijital gösterge ekranı
- El feneri
Yine ACL markalı olan bu cihazda, 50.000 mAh'lik devasa bir kapasite var. Bu kapasite sayesinde telefonunuzu defalarca şarj edebileceksiniz. Çok yüksek olmayan fiyatı ve devasa kapasitesiyle güneş enerjili powerbank arayanlar için ideal bir model diyebiliriz.
Acl Pw-53 80000 mAh Solar Powerbank
- 80.000 mAh kapasite
- 4 adet kablosuyla aynı anda 5 cihazı şarj etme
- LED ekran ve el feneri
- 3A şarj hızı
Bir başka ACL powerbank olan bu modelde ise 80.000 mAh'lik gerçekten acayip büyük bir kapasiteyle karşılaşıyoruz. Telefonunuzu 16 defaya kadar şarj edebilmenizi sağlayan bu model, listedeki en büyük kapasiteli cihaz. Taşınabilirlik açısından biraz ağır olsa da yüksek kapasite arayanlar için iyi bir tercih olabilir.
Philips DLP7725N 10000 mAh Powerbank
- 10.000 mAh kapasite
- 2 USB-A girişi
- 2 USB-C girişi
- LED güç gösterge ışığı
- El feneri
- Aşırı ısınmaya karşı akıllı koruma
- Aynı anda 3 cihazı şarj etme
- IP54 dayanıklılık
Philips imzası taşıyan bu model, 10000 mAh'lik kapasiteyle geliyor. Kapasitesi diğer ürünlere kıyasla düşük olsa da güvenilir bir ürün diyebiliriz. Aşırı ısınmaya karşı akıllı koruma, IP54 dayanıklılık gibi özellikleri onu tercih edebileceğiniz bir ürün hâline getiriyor.
Philips DLP7726N 20000 mAh Powerbank
- 20.000 mAh kapasite
- LED güç gösterge ışığı
- El feneri
- 3.1A çıkış ve 2A giriş şarj hızı
- 2 USB-A girişi
- 2 USB-C girişi
Önceki Philips'in bir üst modeli olan DLP7726N, onun iki katı 20000 mAh'lik kapasiteye sahip. Güneş paneli sayesinde güneş altında şarj olabilen bu powerbank; koompakt boyut, hafif tasarım, pil ve kısa devre koruması gibi özelliklere sahip.
Güneş enerjili powerbank’ler hakkında bilmeniz gerekenler
Öncelikli olarak bu türdeki powerbank’lerin hâlâ çok iyi seviyelerde olmadığını unutmamanız gerekiyor. Yani normal bir powerbank kadar iyi performans gösteremeyebilirler. Ayrıca panellerinin küçük olması gibi nedenlerden dolayı da güneşte şarj olmaları normalden çok daha uzun sürebilir. Bu yüzden güneş enerjili powerbank’leri kamp gibi aktivitelerle uğraşanların daha çok tercih etmesi doğru olacaktır.
Şu anda alabileceğiniz güneş enerjili powerbank'ler bu şekildeydi. Eğer uzun süreliğine şarj cihazı kullanamayacağınız planlarınız varsa bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.