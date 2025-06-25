Güneş enerjili powerbank’ler, özellikle yaz aylarının gelişiyle cihazlarınızı şarj etme konusunda çok işinize yarayabilir. Peki şu anda alabileceğiniz en iyi güneş enerjili powerbank modelleri hangileri?

Yaz aylarının gelmesiyle artık herkes yavaş yavaş tatil planları yapmaya başladı. Tabii ki daha uygun maliyetli olması nedeniyle kamp gibi yöntemlere başvuranların sayısı da bir hayli fazla olacak. İşte burada en çok işinize yarayan ürünlerden biri powerbank’ler. Bu cihazlar, bir priz ihtiyacı olmadan telefonunuzu şarj edebiliyor. Güneş enerjili olanlar da büyük bir avantaj sunuyor.

Peki şu anda alabileceğiniz güneş enerjili powerbank modelleri hangileri? Bu içeriğimizde her bütçeye uygun en iyi güneş enerjili powerbank modellerine bakacağız. Eğer siz de böyle bir ürün arıyorsanız doğru yere geldiniz. Lafı çok uzatmadan gelin powerbank önerilerimize geçelim. Bu tarz Türkiye’de çok fazla ürün yok. O yüzden az sayıda ürün önerisi yapacağız ancak eklediğimiz ürünler kullanıcılardan gayet olumlu yorumlar almış.

Her bütçeye uygun Powerbank önerileri

Acl Pw-61 30000 mAh powerbank

Robeve Acl 30000 mAh powerbank

Robeve Acl 50000 mAh powerbank

Acl Pw-53 80000 mAh Solar Powerbank

Philips DLP7725N 10000 mAh Powerbank

Philips DLP7726N 20000 mAh Powerbank

Acl Pw-61 30000 mAh powerbank

30.000 mAh kapasite

LED fener

2 USB-C Type-C girişi

Dijital gösterge ekranı

4 farklı kablo

Telefonunuzu tek şarjıyla en az 6 civarı kez şarj edebilecek bu model, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. 30000 mAh'lik yüksek kapasitesi, güneş panelleri, aynı anda 5 cihazı şarj etmesini sağlayan dahili kabloları avantajları arasında.

Robeve Acl 30000 mAh powerbank

30.000 mAh kapasite

Kompakt tasarım

4 farklı kablo

2 USB giriş, 1 Type-C giriş

2 fener

Yine bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken ACL markalı bu modelde, 30000 mAh'lik yüksek bir kapasite görüyoruz. Buna ince ve kompakt tasarımı, özellikle kamp yaparken işinize yarayacak 2'li feneri ve 4 kablosu da eşlik ediyor.

Robeve Acl 50000 mAh powerbank

50.000 mAh kapasite

4 USB giriş

4 kablo

Şarj için Type-C, Lightning, Micro USB

Dijital gösterge ekranı

El feneri

Yine ACL markalı olan bu cihazda, 50.000 mAh'lik devasa bir kapasite var. Bu kapasite sayesinde telefonunuzu defalarca şarj edebileceksiniz. Çok yüksek olmayan fiyatı ve devasa kapasitesiyle güneş enerjili powerbank arayanlar için ideal bir model diyebiliriz.

Acl Pw-53 80000 mAh Solar Powerbank

80.000 mAh kapasite

4 adet kablosuyla aynı anda 5 cihazı şarj etme

LED ekran ve el feneri

3A şarj hızı

Bir başka ACL powerbank olan bu modelde ise 80.000 mAh'lik gerçekten acayip büyük bir kapasiteyle karşılaşıyoruz. Telefonunuzu 16 defaya kadar şarj edebilmenizi sağlayan bu model, listedeki en büyük kapasiteli cihaz. Taşınabilirlik açısından biraz ağır olsa da yüksek kapasite arayanlar için iyi bir tercih olabilir.

Philips DLP7725N 10000 mAh Powerbank

10.000 mAh kapasite

2 USB-A girişi

2 USB-C girişi

LED güç gösterge ışığı

El feneri

Aşırı ısınmaya karşı akıllı koruma

Aynı anda 3 cihazı şarj etme

IP54 dayanıklılık

Philips imzası taşıyan bu model, 10000 mAh'lik kapasiteyle geliyor. Kapasitesi diğer ürünlere kıyasla düşük olsa da güvenilir bir ürün diyebiliriz. Aşırı ısınmaya karşı akıllı koruma, IP54 dayanıklılık gibi özellikleri onu tercih edebileceğiniz bir ürün hâline getiriyor.

Philips DLP7726N 20000 mAh Powerbank

20.000 mAh kapasite

LED güç gösterge ışığı

El feneri

3.1A çıkış ve 2A giriş şarj hızı

2 USB-A girişi

2 USB-C girişi

Önceki Philips'in bir üst modeli olan DLP7726N, onun iki katı 20000 mAh'lik kapasiteye sahip. Güneş paneli sayesinde güneş altında şarj olabilen bu powerbank; koompakt boyut, hafif tasarım, pil ve kısa devre koruması gibi özelliklere sahip.

Güneş enerjili powerbank’ler hakkında bilmeniz gerekenler

Öncelikli olarak bu türdeki powerbank’lerin hâlâ çok iyi seviyelerde olmadığını unutmamanız gerekiyor. Yani normal bir powerbank kadar iyi performans gösteremeyebilirler. Ayrıca panellerinin küçük olması gibi nedenlerden dolayı da güneşte şarj olmaları normalden çok daha uzun sürebilir. Bu yüzden güneş enerjili powerbank’leri kamp gibi aktivitelerle uğraşanların daha çok tercih etmesi doğru olacaktır.

Şu anda alabileceğiniz güneş enerjili powerbank'ler bu şekildeydi. Eğer uzun süreliğine şarj cihazı kullanamayacağınız planlarınız varsa bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.