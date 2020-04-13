Güneş'ten 100 Kat Daha Büyük Süpernova Keşfedildi

Bilim insanları, evrende diğer süpernovalardan daha parlak olan dev bir süpernova patlaması keşfetti. SN2016aps adlı süpernovanın, Güneş’ten 100 kata kadar daha büyük olduğu belirtildi. Araştırmacılar, evrende artık böylesi enerjik patlamaların gerçekleştiğini bildiklerini söyledi.

Dünya’dan 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızın çökmesiyle meydana gelen SNT 0540-69.3 adlı süpernova kalıntısının görüntüleri, haftalar önce NASA tarafından paylaşılmıştı. Yapılan son araştırmaya göre, derin uzayda yeni bir süpernova keşfedildi.

Astronomlar, evrende diğer süpernovalardan beş kat daha parlak olan dev bir süpernova patlaması keşfetti. SN2016aps adlı süpernova, Güneş’ten 100 kata kadar daha büyük. Bilim insanları, söz konusu süpernovanın iki kütleli yıldızın patlamasından meydana gelmiş olabileceğini söylüyor. Böyle bir fenomen eğer doğruysa bunun görülmesi Dünya’da bir ilk olma niteliği taşıyacak. Zira bu tür olaylar şimdiye kadar sadece teoride var oldu ve hiçbir zaman astronomik gözlemlerle doğrulanmadı.

Bilinen süpernova patlamalarından daha güçlü bir süpernova keşfedildi:

Süpernova, enerjisi biten büyük kütleli yıldızların şiddetle patlaması durumu olarak biliniyor. Bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının yüz milyon katına varabiliyor. Başlangıçta yapısı iyonize madde olan plazma şeklindeki bir süpernovanın parlaklığını yitirmesi haftalar ya da aylar sürebiliyor. Bu sürede yayılan enerji, Güneş'in 10 milyar yılda yayacağı enerjiden daha fazlasına tekabül ediyor.

Çalışmaya liderlik eden Birmingham Üniversitesi’nden Dr. Matt Nicholl, süpernovanın iki noktadan hareketle ölçülebildiğini söyledi. Nicholl, bunlardan birinin patlamanın toplam kütlesi, diğerinin ise yayınlanan bu enerjinin miktarı olduğunu belirterek, “Radyasyon, tipik bir süpernovada toplam enerjinin yüzde 1’inden daha azdır” bilgisini paylaştı. SN2016aps’ye değinen bilim insanı, “Radyasyonun, normal büyüklükteki bir süpernovanın patlama enerjisinin beş katı olduğunu bulduk. Bu, bir süpernova tarafından yayılan en güçlü ışık” dedi.

Normal büyüklükteki süpernovanın enerjisinden 5 kat daha büyük radyasyon kaydedildi:

Araştırmacılar, bu kadar güçlü parlaklıklara ulaşılabilmesi için patlamanın normalden çok daha enerjik bir şekilde gerçeklemiş olması gerektiğine dikkat çekiyor. Işık spektrumunu inceleyen ekip, patlamanın süpernova ve büyük bir gaz kabuğu arasındaki çarpışmadan kaynaklandığını söylüyor. Harvard Üniversitesi’nden Profesör Edo Berger, "Şimdi biliyoruz ki evrende böylesi enerjik patlamalar gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.

2021 yılında fırlatılması planlanan ve Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak olan James Webb Uzay Teleskobu’nun daha uzak mesafelerdeki benzer olayları gözlemleyebileceğini dile getiren Profesör Berger, böylece evrende oluşan ilk yıldızların ölümlerine bakabileceklerini söyledi. Astronomlar, söz konusu süpernova patlamasını iki yıl boyunca gözlemledi.