Güney Kore hükumeti, 2018 yılında 25 adet korsan siteyi kapattığını ve yöneticilerinin yarısından fazlasını yakaladığını belirtti. Ayrıca korsan siteler konusunda daha hızlı harekete geçmek için tasarlanan yeni bir müdahale merkezini de duyurdu.

Güney Kore, ortalama internet hızı konusunda dünyanın en üst noktalarından biri olarak biliniyor. 2017 yılının en hızlısı olan ülke şu an da listenin en tepelerinde bulunuyor.

Hızlı internet bağlantısı standart kullanıcılar için fazlasıyla iyi bir durum olsa da, korsan sitelere yükleme yapan kişiler de bu hız konusunda minnettar durumda. Güney Kore’deki korsan sitelerin içerik yükleyicileri bu konuda fazlasıyla şanslı olduğu için yetkililer bir önlem almak durumunda kaldı.

Japon mangaları konu alan site Marumaru, en büyük hedef konumundaydı. 2013’te kurulmasının ardından Marumaru muazzam bir şekilde gelişti ve 42.000 manganın yayın haklarını işgal ederken 1 milyon dolara yakın bir kâr elde etti.

Güney Kore de bu konuyla daha yakından ilgilenmeye karar verdi. Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC), bu hafta korsan siteleri takip edecek özel bir ekip oluşturduğunu bildirdi.

KCSC, bu zamana kadar 2338 sitenin engellendiğini belirtti. 2018 yılına ait rapor ise Güney Kore’nin engel tutumunu inceledi ve korsan sitelere olan ziyaretlerin engellemeler sonucunda azaldığını tespit etti.

Müdahale Ekibinin de kurulmasıyla birlikte Güney Kore çok daha hızlı ve güçlü bir önlem almış durumda. Bu ekibin yanı sıra Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı da korsan sitelerin engellenmesi konusuna ilgili olacağını belirtti.