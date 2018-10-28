Günümüzde kablosuz kulaklıklar, özellikle Apple’ın AirPod'ları gibi modeller bir hayli popüler olmaya başladı. Peki bu kulaklıklar ne derece sağlıklı?

Daha hızlı iletimi sağlamak için verileri sıkıştıran programa kodek denir. Bu kodekler analog bir sinyali veri ağı üzerinden taşınabilmesi için dijital sinyal haline dönüştürür. Her bir Bluetooth kodekinin hepsi önemli olmasa da ölçülebilir kalite sorunlarına sahiptir. Her ne kadar bluetooth kulaklıklar popüler olsa da tek bir kodek veya Bluetooth kulaklık seti, kablolu sinyal kalitesini karşılayamaz. Gürültü kaynaklı işitme kaybının bazı formları vardır ve özellikle 24 yaşından büyük çoğu kişi bunları anlayamaz. Eğer gürültülü bir ortamdaysanız bluetooth kulakları kullanabilirsiniz fakat sessiz ve sakin bir ortamdaysanız kesinlikle kablolu bir kulaklık kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

AAC ses formatı, MP3 sıkıştırması gibi agresif bir psikoaktif sıkıştırma modeli kullanarak, normalde onu duyamayacağınız verileri kesmeye çalışır. Fakat bu kimi zaman zararlı olabilir. Bunun yanında AAC'nin bazı avantajları da vardır fakat eğer ses kalitesine olduğundan fazla önem veriyorsanız Android sistemli telefonlardan uzak durmalısınız. SoundGuys'ın yaptığı araştırmalar bluetooth kulaklarda gürültünün üst seviyelerde olduğunu ve ortalama frekans değerlerinin normalden daha düşük olduğunu gösterdi. Her ne kadar bu değerleri çoğu insan fark edemese de, hem ses dosyaları hem de genç insanlar için bu durum kabul edilemez.

Bütün bu araştırmalara baktığımızda, Apple AirPods gibi AAC kullanan kablosuz kulaklıklar Android telefon kullanımı için ideal değildir. Yine yapılan testlerde Huawei P20 Pro, LG V30 ve Samsung Galaxy Note 8 gibi Android telefonlardan alınan AAC testi sinyalleri birbirini tutmuyor. Her Android cihazın neden farklı bir şekilde AAC kodlamasını kullandığı bilinmese de, Android sisteminin çeşitli donanımlarında yapılan güç tasarrufundan bazılarının ses oynatımını etkilediğinden şüpheleniliyor. Ayrıca test edilen bütün telefonlarda AAC, maksimum duyulabilirlik düzeyine ulaşamadı.

Kablolu kulaklıklar CD kalitesindeki ve 24 bitlik seslerle kolayca başa çıkabilirken, bluetooth kulaklıklar bunu yapamaz. Eğer çok yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız kablosuz kulaklıklarda sesi ne kadar açarsanız açın bazı gürültüleri engelleyemiyorsunuz. Sessiz bir ortamda müzik dinleyecekseniz kesinlikle kablolu kulaklıklar tercih edin, bu hem daha ucuz hem de daha kalitelidir.