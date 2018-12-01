Güvenlik Kamerası Görüntüsü Paylaşmak Suç Oldu

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğuna göre artık, delil niteliği taşıyan güvenlik kamerası görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak.

Güvenlik kameraları ile elde edilen görüntülerin sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı, güvenlik kamerası görüntülerini paylaşanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacağını 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede:

"Bu itibarla suç ve suçlularla mücadele etmek için güvenlik kameralarıyla elde edilen görüntülerin basınla ve/veya sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşılması, yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesinin önlenmesi amacıyla tüm kolluk personeli ve diğer kamu görevlileri, bina, apartman, kamu ve özel sektör yöneticileri ile şehir içi toplu taşıma yapan tüm şoför esnafının uyarılması ve konuya ilişkin bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi başta olmak üzere gerekli diğer tedbirler alınacak." ifadeleri yer alırken,

"Güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınan veya görevi/işi gereği elde ettiği görüntüleri basınla ve kamuoyuyla paylaşan kolluk görevlileri, diğer kamu personeli ve sorumluluğu bulunan diğer kişiler hakkında gecikmeksizin adli ve idari soruşturmalar başlatılacak." söylemlerinde de bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı bu genelge ile; güvenlik kamerası ile kayıt altına alınan ve daha sonrasında sosyal medyada yayınlanıp, görüntüde yer alan kişi/kişiler üzerinde yıkıcı etkiler bırakan olayların önüne geçmek için delil niteliği taşıyan güvenlik kamerası görüntülerini paylaşanlara gecikmeksizin adli ve idari soruşturma başlatacağını duyurdu.