H1Z1'in Geliştirici Ekibi Baştan Aşağı Yenilendi

Battle Royale oyunu olan H1Z1 baştan aşağı yenileniyor. Öncelikle yeni bir geliştirici ekibe sahip olan oyun, daha sonrasında isim değişikliğine gidilerek "Z1 Battle Royale" olarak adlandırılması bekleniyor.

İlk battle royale oyunlarından olan H1Z1, son zamanlarda ciddi bir düşüş yaşıyor. Uzun zamandır gündeme gelemeyen oyun için artık bir adım atma vakti geldi de geçmişti bile. Artık yeni bir geliştirici ekibe sahip olan oyunun ne kadar iyileşebileceğini hep beraber göreceğiz. Şimdiden çalışmaya başlayan ekip, oyunun eksiklerini ve yanlışlarını düzeltmeye başladı. AR-15, AK-47, M-9 ve Pompalı Tüfek silahlarının mermi hızları, şarjör değiştirme hızları yenilendi. En önemli güncelleme ise eşleşme ekranıyla ilgili. Artık oyuncular çok çok daha hızlı bir şekilde oyuna girebiliyor.

H1Z1 şu anda 7000 online oyuncuya sahip ancak bu bir battle royale oyunu için hiç mi hiç yeterli değil. Bunu bilen geliştirici ekip, bekleme ekranı süresini 135 saniyeye çıkardı. Bu sayede oyuna daha fazla oyuncunun katılımı sağlanıyor. Ekibin değiştirdiği getirdiği bir diğer yenilik ise oyuna nerede başlayacağınızı seçebilmeniz oldu. Aynı zamanda oyun zamanını öğle saatine sabitleyen ekip, oyuna girdiğinizde güneşli bir havayla karşılaşma ihtimalinizi %90'a çıkardı.

Son olarak, artık bütün maçlar dereceli maç sayılıyor. Eğer girdiğiniz maçtaki oyuncu sayısı bir elin parmakları dahi geçmiyorken birinci olursanız endişelenmeyin, artık birincilik puanınız hesabınıza direkt olarak ekleniyor. Bütün güncelleme notlarına buradan ulaşabilirsiniz.