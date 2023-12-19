Geçtiğimiz hafta hacklenen Insomniac Games'in üzerinde çalıştığı Wolverine oyunundan büyük bir sızıntı yaşandı. Oyuna ait karakterler, çıkış tarihi ve oynanış videoları sızdırıldı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Spider-Man oyunlarının arkasındaki ekip olan Insomniac Games'in hacklendiğinden ve ıslak imzalı belgelerin bile ele geçirildiğinden bahsetmiştik. Bugün, bu hack olayı ile bağlantılı olan yeni bir gelişmeden bahsedeceğiz.

X'te "VSlayer" adını kullanan bir hesap, saldırıda ele geçirildiği konuşulan Wolverine temalı yeni oyundan bazı bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgiler arasında oynanış videoları, karakterler ve yapım aşamasından bazı görüntüler yer alıyor. Gelin hep birlikte, sızdırılan bilgilere yakından bakalım.

Yeni Wolverine oyunu işte böyle görünecek:

Yukarıdaki paylaşımda, yeni Wolverine oyununun aksiyon dolu olacağını görüyoruz. Oyunla ilgili başka bir oynanış videosu ise şöyle:

İddia kapsamında kabul edebileceğimiz görüntülerin, geliştirme aşamasından geldiğini unutmamak lazım. Oyun piyasaya sürüldüğünde çok daha iyi bir deneyim sunabilir.

Başka bir videoda ise karakterimizin duvarlar üzerinde yürüme dinamikleri gösteriliyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsü, Wolverine oyunundaki karakterleri ve bu karakterlerin oyunda nasıl görüneceklerini ortaya koyuyor.

Oyunların çıkış tarihleri de ifşa oldu:

VSlayer, yaklaşan Marvel oyunları için çıkış tarihlerini de ifşa etti. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Marvel's Wolverine, 2026 yılında piyasaya sürülecek. 2025 yılında Marvel's Venom, 2028'de Marvel's Spider-Man 3, 2029'da yeni Ratchet & Clank oyunu, 2030'da ise Marvel's X-Men piyasaya sürülecek. Ekran görüntüsüne göre 2031 veya 2032 yılında, yepyeni bir oyun için de çalışmalar devam ediyor.

VSlayer hesabı Mayıs 2023'te açıldı ve çok da paylaşım yapılmadığını görüyoruz. Bu yüzden, yukarıdaki sızıntıları şüpheyle yaklaşmanızda fayda var. Hesaba ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.