Steam'in Çin'e Özel Sürümü, 9 Şubat'ta Yayınlanacak

Oyun analisti Daniel Ahmad, Valve'ın Çin'e özel Steam sürümü projesini tamamladığını duyurdu. Platformun 9 Şubat'ta herkese açık beta sürümünün yayınlanacağını söyleyen Ahmad, platformda şimdilik Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive'in bulunacağını söylüyor.

Video oyun sektörü, önümüzdeki hafta büyük bir gelişmeye sahne olacak. Valve ile Valve'ın Çin'deki iş ortağı Perfect World, 9 Şubat'ta Steam'in sadece Çin'e özel sürümünün beta sürümünü yayınlayacak. "Steam China" olarak isimlendirilecek bu özel sürüm, başlangıç aşamasında Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive'i içerecek. Çin'deki oyuncular, Steam China'da yeni bir hesap açtıktan sonra, mevcut hesapları ile yeni hesapları arasında birleştirme yapabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamalar, deneyimli bir analist olan Daniel Ahmad'dan geldi. Ahmad, Valve'ın yıllar önce duyurduğu projenin artık tamamlandığını ve Çinli oyunseverlerin, 9 Şubat'ta bu uygulamaya erişebileceklerini söyledi. Analiste göre Steam China, ilk etapta Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive'i içerecek olsa da önümüzdeki dönemlerde, Çin hükümetinin onayladığı oyunlar da bu platformdaki yerini almış olacaklar.

Uluslararası sürümün, Steam China'dan sonra ne olacağı merak konusu

Valve, Steam China ile video oyun dünyasının temellerini değiştirebilir. Zira Çin, Steam China sonrası dönemde platformun uluslararası sürümünü tamamen yasaklamaya karar verebilir. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, Çinli oyuncular bir daha dönmemek üzere aramızdan ayrılabilirler. Açık konuşmak gerekirse Çin hükümeti, zaten uzunca bir süredir Steam'e sıcak bakmıyordu ve bu gelişme, hükümetin konuyla ilgili çok konuşulacak bir karar almasına yol açabilir.

Steam'in Çin'de tamamen yasaklanma ihtimali, en çok da geliştirici şirketleri tedirgin ediyor. Çünkü şirketler, şu an için ulaşabildikleri Çinli oyunseverlere, bir daha ulaşamama ihtimaliyle karşı karşıyalar. Bu da video oyun pazarının ciddi anlamda küçülmesine neden olabilir. 9 Şubat tarihi, Çin özelinde büyük bir gelişmeye sahne olacak olsa da aslında dünya üzerindeki tüm oyunseverler, bu gelişmeden nasibini alabilirler.