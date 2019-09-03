Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS'la ilgili açıklamalarda bulunan şirketin Ürün Yöneticisi Peter Gauden, HarmonyOS'un Çin dışına akıllı saatler ve dizüstü bilgisayarlarla çıkacağını söyledi.

Çinli teknoloji devi Huawei, mayıs ayından beri olağanüstü bir sürecin içerisine girmiş durumda. ABD'nin ticari karalisteye almasının ardından Huawei, ABD'li şirketlerle ticaret yapamaz hale geldi, şirketin yeni nesil ürünlerinin nasıl olacağı merak konusu olmuştu.

Karşılıklı açıklamaların ardındansa Huawei, kendi işletim sistemini çıkaracağını açıkladı ve nitekim öyle de oldu. Huawei, geçtiğimiz ay düzenlediği Huawei Geliştirici Konferansı'nda kendi işletim sistemi HarmonyOS'u duyurdu. Yapılan açıklamalarda yeni işletim sisteminin neredeyse her elektronik cihazda kullanılabileceği ifade edildi.

Şimdiyse şirketin Ürün Yöneticisi Peter Gauden, HarmonyOS'la ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gauden, HarmonyOS'un yakın bir gelecekte Çin dışındaki akıllı saatler ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılabileceğini ifade etti.

HarmonyOS'un genel geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gauden, HarmonyOS işletim sistemine sahip olan ilk akıllı ekranın piyasaya sürülmesine artık çok kısa bir sürenin kaldığını açıkladı. Gauden, HarmonyOS'un geleceğin işletim sistemi olacağını ve her tüketicinin kullanacağı ürünlerde bu işletim sisteminin bulunabileceğini ifade etti. Gauden HarmonyOS'un yaygınlaşacağı dönemi, "kesintisiz yapay zeka hayatı" olarak isimlendiriliyor.

HarmonyOS, ne zaman kullanılmaya başlanacak?

HarmonyOS işletim sistemiyle ilgili çalışmaların yeni olmadığını açıklayan Gauden, HarmonyOS'un yaygınlaşma sürecinin ise hemen olmayacağını düşünüyor. Gauden'in ifadelerine göre şirket, HarmonyOS'un yaygınlaşması için 5-10 senenin daha olduğunu düşünüyor. Ancak Gauden, HarmonyOS'un mevcut cihazlar için de kullanılabileceğini söylemekten geri kalmıyor.

İşletim sistemlerinin çok kısa bir süre sonra Çin piyasasında kendisine bulacağını söyleyen Gauden, HarmonyOS işletim sistemine sahip akıllı saat ve dizüstü bilgisayarların tüm dünyaya açılacağını ifade ediyor. Bilindiği üzere Huawei, dizüstü bilgisayarlarında şimdiye kadar Microsoft'un Windows işletim sistemini kullanmıştı. Ancak ilerleyen dönemlerde bu uygulamaya son verilecek gibi görünüyor.

Gazetecilerin akıllı telefonlarla ilgili sorularını da yanıtlayan Gauden, HarmonyOS'un tüm cihazlar için uygun olduğunu yineleyerek HarmonyOS'un şu an bile akıllı telefonlarda kullanılabileceğini ancak Android'in hala Huawei'nin iş ortağı olduğunu, bu ortaklık sona ermeden önce HarmonyOS'un akıllı telefonlarda kullanılmayacağını söyledi.

Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS, artık hayatımıza girmiş durumda ve ilerleyen dönemlerde HarmonyOS işletim sistemine sahip olan cihazları görebileceğimiz aşikar. HarmonyOS'un tüketicilerine neler sunabileceğiniyse akıllı saatlerden ziyade daha komplike ürünlerde deneyimledikten sonra anlayabileceğiz.