Hatalı 250 Bin TL Banknotu, Tam 1 Milyon Katı Değere Satışta

Mehmet Ali Demirci isimli bir vatandaş, 17 yıldır sakladığı 250 bin TL'lik banknotu satışa çıkardı. Satışa çıkardığı banknot için 250 bin TL isteyen Demirci, paranın üzerinde bir baskı hatası olduğunu söylüyor.

Türkiye'nin gündeminde şu sıralar ilginç bir konu yer alıyor. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce bir vatandaş, hatalı basılmış olan 100 TL'lik banknotu tam 1.000 katı değere satışa çıkarmıştı. Şimdi yine benzer bir olay yaşandı. Bu sefer Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşamını sürdüren Mehmet Ali Demirci isimli bir vatandaş, uzunca bir süredir tedavülde olmayan 250 bin TL'lik banknotu satışa çıkardı. Bu banknot da tıpkı 100 TL'lik banknot gibi bir hata içeriyor.

Demirci, söz konusu 250 bin TL'lik banknotu 17 yıldır sakladığını ifade ediyor. Bu banknottaki hata ise mürekkep kaynaklı. Banknotun üzerinde birkaç damla bulunuyor ve bu damla, banknotun üstünde resmi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün tam gözünün alt kısmına denk gelmiş durumda. Demirci bu banknotu, o dönemlerde çalışma arkadaşlarının maaşlarını dağıtırken görmüş ve o gün bugündür de yanından ayırmamış.

İşte hatalı basılmış olan 250 bin TL banknotu

Bu banknot, günümüzün Türk Lirası ile kıyaslandığı zaman 25 kuruşa denk geliyor. Ancak hatalı banknotu 17 yıldır saklayan Demirci, artık bu parayı satmak istiyor. Demirci'nin bu banknot için istediği bedel ise tam 250 bin TL. Yani Demirci'nin bu hatalı banknot için istediği tutar, paranın günümüzdeki karşılığının tam 1 milyon katı.

Demirci, paranın orijinal olduğunu ve bu banknotu gördüğü ilk andan beri Atatürk'e olan sevgisinden dolayı sakladığını söylüyor. Banknotu satın almak isteyenlerle görüşebileceğini söyleyen Demirci, satın almak isteyen kişilerin kendisini bulup söz konusu banknota bakabileceklerini söyledi. Demirci şimdi, bu banknotu satın alacak kişiyi bekliyor.