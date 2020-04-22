Ortamın Hava Kalitesini Kontrol Edip Kullanıcıyı Uyaran Masa

AiT Desks firması tarafından geliştirilen AiT Smart One isimli masa, özellikleri ile dikkat çekiyor. İçinde kablosuz şarj ünitesi ve bluetooth hoparlör bulunan ayarlanabilir masa, hava kalitesi sensörleri ile ortamdaki havanın kalitesini sürekli olarak kontrol ediyor.

Yüksekliği ayarlanabilir masalar, uzun bir zamandır hayatımızda yer alıyor. Masa başında çalışan ve uzun süre masa başında zaman geçiren insanların hayatlarını kurtaran bu masaların yeni bir üyesi ise özellikleri ile dikkat çekiyor.

Masa çalışanların hemen hemen bütün ihtiyaçlarına cevap verecek AiT Smart One, bir akıllı telefon uygulaması ile beraber geliyor. AiT Smart One, hava kalitesi sensörü ile ortamdaki hava kalitesini sürekli takip ediyor ve akıllı telefon uygulaması üzerinden kullanıcıyı uyarıyor.

AiT Smart One, bir masadan beklemeyeceğiniz kadar fazla teknoloji sunuyor

Yıllardır piyasada olan ayarlanabilir masaların tipik özelliklerini taşımaya devam eden AiT Smart One’a üç farklı yükseklik ayarı kaydedilebiliyor. Kaydedilen ayarlar, masanın üzerinde yer alan tuşlarla doğrudan kullanılabiliyor.

Fiziksel yükseklik ayarlama tuşlarının yanında kullanıcının masada ne kadar oturduğunu da takip eden akıllı telefon uygulaması, masada uzun zaman geçirildiğinde kullanıcıyı uyarıyor. AiT Smart One’ın akıllı telefon uygulamasında sağlıklı yaşamı teşvik etmek için egzersizler de bulunuyor.

AiT Smart One’ı diğer ayarlanabilir masalardan farklı kılan özellikler arasında, masayı kullanan insanın günlük olarak kullanacağı bazı şeylerin masada entegre halde bulunmasıdır. Ayarlanabilir masada yerleşik bir kablosuz şarj ünitesi, bluetooth hoparlör sistemi, aromaterapi difüzörü, yerleşik bir kablo yönetim sistemi, LED aydınlatma, telefon uygulaması ile kontrol edilen bir güvenlik çekmecesi ve ergonomik bir ayak dayama bölümü bulunuyor.

AiT Smart One’ın geliştiricisi olan AiT Desks şirketi, ayarlanabilir masanın üretimine başlamak için Indiegogo’da bir kampanya başlattı. Masanın bütün işlevlerinin bulunduğu modeli 999 dolarla erken siparişe sunuldu. Birkaç özelliğin kırpıldığı daha ucuz olan iki model ise erken siparişle kullanıcılara sunuldu.

Ortamın hava kalitesini takip eden AiT Smart One’ın yayınlanan tanıtım videosu: