Türkiye'nin Elektrik Tüketimi, Nisan Ayında %15 Azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz nisan ayında elektrik tüketimi %15 oranında azaldı. Öte yandan 2019 yılının aynı dönemine kıyasla bu nisan ayında elektrik ithalatı artarken ihracattaysa düşüş gözlemlendi.

Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde birçok fabrika ve iş merkezi ya iş durdurmaya ya da kısıtlı mesai saatleri içerisinde çalışmaya başladı. Durum böyle olunca elektrikten akaryakıta hemen hemen her türlü enerji kaynağının tüketiminde bir düşüş söz konusu.

Öyle ki ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizdeki ortalama akaryakıt satışları yarı seviyesine kadar gerilemişti. Talepteki bu düşüşle birlikte benzinin litresi de uzun bir aranın ardından ilk defa 5 TL’nin altını görmüştü. Benzine ek olarak ülkemizdeki elektrik tüketimi de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla nisan ayında bir hayli düştü.

Nisan ayında elektrik üretimi ve tüketimi geriledi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz nisan ayında günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 715 milyon 345 bin kilovatsaatle 1 Nisan’da, en düşük elektrik tüketimiyse 512 milyon 842 bin kilovatsaatle 12 Nisan’da gerçekleşti.

Nisan ayı elektrik tüketimindeki genel tabloya baktığımızdaysa 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaatle geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,4’lük bir azalma mevcut. Öte yandan elektrik üretiminde de yine 2019’un Nisan ayına kıyasla 19 milyar 130 milyon 35 bin kilovatsaatlik bir gerileme söz konusu. Bu da iki dönemin elektrik üretimi kıyaslamasında %16,3’lük bir azalmanın meydana geldiği anlamına geliyor.

Bakanlık’tan alınan verilerde ayrıca üretimin nerelerden sağlandığına dair detaylı bilgiler de yer alıyor. Buna göre elektrik üretiminin %47,60’ı hidroelektrik santrallerinden, %14,16’sı yerli kömür santrallerinden, %13,79’uysa ithal kömür santrallerinden sağlandı. Bunlara ek olarak üretimde rüzgâr enerjisinin payının %10,33, doğal gaz santrallerinin payının %7,71, kalan %6,41’lik kısmınsa jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklardan sağlandığı belirtildi.

Elektrik ithalatı arttı, ihracat düştü:

Türkiye’nin elektrik ithalatı, geride bıraktığımız nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %36 oranında artarak 163 milyon 770 bin kilovatsaate çıktı. 2019 Nisan ayında 120 milyon 357 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

İhracat tarafına gelinceyse bu alanda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %44’lük bir azalma yaşandı. Bu noktada Nisan 2019’da 293 milyon 303 bin kilovat saat elektrik ihracatı yapan Türkiye, Nisan 2020’deyse yalnızca 163 milyon 231 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yaptı.