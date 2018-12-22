Dünyaca ünlü İngiliz bilim adamı Stephen Hawking'in hayatını kaybetmeden önce üzerinde çalıştığı "Çoklu evren teorileri ve evrenin başlangıcı" konulu çalışması, bilim dünyasını oldukça şaşırttı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, evrenin nasıl oluştuğu ve çoklu evrenler konularında araştırmalar yapıyordu. Ölmeden önce üzerine çalıştığı "Evrenin nasıl oluştuğuna dair son teori" isimli bilimsel çalışması ise geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlandı. Çalışma yayımlandıktan sonra, bilim dünyasında fikir ayrılıklarına neden olduğu gibi, aynı zamanda da "her şeyin başlangıcı" hakkında var olan fikirleri değiştirdi.

Evrenin sürekli genişlediği teorisini, muhtemelen defalarca duymuşsunuzdur. Bu teori çok uzun yıllar önce ortaya atılan ve bilim dünyasında büyük bir kesim tarafından kabul edilen bir teoriydi. Bu çalışma kısaca evrenin sürekli genişlediğini, aynı zamanda içinde bulunduğumuz evrenin dışında da farklı evrenler de olduğunu ve genişlemenin sürekli devam ettiğini anlatıyor. Hawking'in son yayımlanan çalışması ise, evrenimizin aslında çoklu evrenlere kıyasla çok daha az karmaşık olduğu belirtiyor. Hatta genişleme teorisinin Big-Bang'ten sonra bir süre devam ettiğini fakat gittikçe yavaşladığını öne süren teori, sınırsız sayıda çoklu evrenin ise hızla genişlemeye devam ettiğini anlatıyor. Konuyu görsel olarak daha iyi ifade edebilmek için, aşağıdaki görsel paylaşılıyor. Fotoğraftaki her bir baloncuk, genişleyebilen farklı bir evreni temsil ediyor ve birlikte çoklu evrenleri oluşturuyorlar.

Kısacası bu çalışma, uzun yıllardır kabul gören sürekli genişleyen evren teorisinin doğru olmadığını ve evrenin bir sonu olduğunu ifade ediyor. Big-Bang patlamasından sonra genişlemeye başlayan evrenin sınırları olduğunu ileri süren çalışma, bu teori baz alındığında gelecekte yapılacak çalışmaların ve çoklu evrenlerin yapılarını tahmin etmenin daha kolay olacağını söylüyor.

Hawking'in bir diğer tahmini ise, evrenin bir hologram olduğu yönünde. Bu durum ise üç boyutlu olan bir modeli, matematiksel olarak iki boyutlu hale getirebilmeyi kolay kılıyor. Görünen o ki, yayımlanan son çalışması ile ünlü fizikçi, gelecekteki bilim insanlarına evrenin sırlarını çözebilmeleri için önemli bilgiler aktarıyor.