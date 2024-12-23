Hayvanlar, av olarak gördükleri diğer hayvanları genellikle öldürme eğilimindedir. Peki bunun sebebi nedir? Emin olun yalnızca karınlarını doyurmak için değil!

Esasen her bir hayvan, kendi çapında oldukça gizemlidir. Hangi hareketi veya davranışı hangi sebeplerle yaptıklarını tahmin etmek bile oldukça güç olabilir.

Gelin biz bugün, hayvanların av olarak gördükleri rakiplerini neden öldürdüğüne bakalım.

Aslında hayvanların, yiyebileceklerinden daha fazla av öldürdükleri zamanlar vardır.

Bu duruma, ‘fazla öldürme’ ya da ‘kümes sendromu’ olarak adlandırılır. Örneğin bir tilkinin kümesle karşı karşıya kaldığı ana bakalım. Tilki, yiyeceğe ihtiyaç duyduğu için içgüdüsel olarak tavuğu öldürür.

Ancak tilki, karnını doyuracak kadar tavuğu öldürdüğünde bile bu eylemi sonlandırmaz. Çünkü etrafında çok daha fazla tavuk vardır ve yine avlanma içgüdüsünün getirdiği bir duyguyla daha fazlasını yakalamak için uğraşır.

Bu duruma tilkilerin yanı sıra sırtlanlar, aslanlar, kediler ve diğer benzer hayvanlarda da karşılaşılır.

Aslında fazladan öldürme durumu çok sık gerçekleşmez. Çünkü karnı aç olan bir hayvanın, av sürüsüyle karşılaşma ihtimali çok yüksek değildir. Yani bir tilki, avı ararken muhtemelen 1 veya 2 tavukla karşılacaktır.

Ancak herhangi bir aslan, sırtlan, tilki veya kedi eğer bir av sürüsü ile karşılaşırsa ve bunun yanında elverişsiz hava koşullarıyla mücadele ediyorsa fazladan öldürme uygulayabilir.

Çünkü hayvanlar, kötü hava koşullarında genellikle yiyecek sıkıntısı çekerler ve bu sebeple mümkün olduğunca çok avı öldürmek zorunda hissedebilirler.

Yine bu davranışın, daha farklı sebepleri de vardır.

Örneğin kediler, fareler gibi küçük kemirgenleri öldürüp sahiplerine getirmeleri ile bilinirler. Uzmanlara göre kediler bu davranışı, sahiplerinin avlanamayacağını düşündükleri için yapıyor olabilirler.

Ayrıca evcil kedilerin de tıpkı diğer avcılar gibi avlanma içgüdüleri vardır. İhtiyaçları sahipleri tarafından karşılansa bile, bu içgüdüler kolayca ortadan kaybolmaz ve bu sebeple fazla öldürme ortaya çıkabilir.

Son olarak kedi ve köpek gibi evcil hayvanların, diğer hayvanları öldürmesinin bir diğer nedeni yalnızca oyun oynamak istemeleri olabilir. Onlar, bir kuşun veya böceğin peşinden koşarken mutlu olabilir ve aynı zamanda onlara ilgi duyuyor olabilirler.

Özetle bazı hayvanların, av olarak gördüğü hayvanları öldürmelerinin birçok farklı nedeni vardır. Sizce hangisi sebep daha ağırlıklı?

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