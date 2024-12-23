Hayvanlar, şizofreniyle ortaya çıkan davranışsal anormallikler sergileyebiliyor. Sahiden de şizofrenileri olabiliyor mu yoksa başka bir durum mu söz konusu?

Hayvanlar, çeşitli mental problemlere sahip olabiliyor. Hatta antidepresan kullanan hayvanlar bile var.

Peki bu ruhsal problemlerin arasında şizofreni de var mı? Tıpki insanlarda olduğu gibi hayvanlar da şizofreniye sahip olabilir mi?

Hayvanlardaki şizofreni, insanlarda görülenden farklı.

Şizofreni; bizim beyin yapımız, kimyamız ve sosyal çevremizin kompleks oluşu sebebiyle daha belirgin oluyor ve daha iyi tanımlanıyor fakat hayvanlarda böyle olmasa da benzer, anormal davranışlar ortaya çıkabiliyor.

Özellikle evcil hayvanlar ve hayvan deneyleri için laboratuvarlarda türlü türlü işkenceye maruz kalan kobay hayvanlar; aşırı korku, halüsinasyon benzeri tepkiler (mesela görünmeyen bir şeye havlama ya da saldırma) ya da alışılmış davranışlarının dışında sapmalar gösterebiliyorlar. Bu, beyinlerinin kimyasındaki bir bozuklukla bağlantılı olabiliyor.

Henüz bir tanı koyulmadı.

Yukarıdaki videoda halüsinasyonlar gören bir kedinin hikâyesi ve görüntüleri yer alıyor.

Veterinerlikte; hayvanlarda ortaya çıkan kimi mental problemler sınıflandırılabiliyor. Örneğin depresyon, kaygı veya obsesyon bunlardan bazıları.

Şizofreni gibi daha kompleks bozukluklar tam olarak teşhis edilmiş değil. Beyinlerindeki dopamin dengesizliği gibi biyokimyasal bozulmalar, şizofreniye benzer belirtilere sebep olabilir.

Ayrıca hayvanların halüsinasyon yaşayıp yaşamadığı net olarak bilinmiyor ama bazı davranışları (sebepsiz yere korku tepkileri, hayali şeylere ilgi duyma vb.) bu tür bir durumu işaret edebiliyor.

Halüsinasyonlar, sanrılar ve düşünce bozuklukları gibi belirtiler; insanların dil ve iletişim yetenekleriyle tanımlandığından hayvanlar, düşüncelerini veya hissettiklerini bizim gibi ifade edemiyor. Bu da teşhisi zorlaştırıyor.

Veterinerlik biliminin ilerlemesiyle bu konu hakkında ileride daha fazla fikrimiz olacak gibi görünüyor. Şimdilik böyle bir tanı yok ama belirtiler var diyebiliriz.

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