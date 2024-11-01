Söz konusu kalp krizi olduğunda, insanlar için bu rahatsızlık günümüzde oldukça yaygındır. Peki ya hayvanlar? Onlar da kalp krizi geçirebilir mi?

Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi bambaşka hastalıklara yakalanabilir ve kimi zaman hayatını kaybedebilir.

Peki kalp krizi, bir hayvanın ölümüne sebep olabilir mi?

Bilim insanlarına göre çoğu hayvan, kalp krizi geçirmiyor.

Elbette hayvanlar da çeşitli kalp rahatsızlıkları yaşıyor ancak kalp krizi, genel olarak oldukça nadir görülen bir durum.

Kaliforniya Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Philip Gordts’e göre hayvanlar, insanlar gibi koroner arterlerin tıkanması sonucu oluşan tipik kalp krizlerinden ölmezler.

Ayrıca bu rahatsızlık, kalbe oksijen taşıyan bir damarın tıkanması sonucu kalp dokusunun bir kısmının, oksijen yetersizliği sebebiyle ölmesiyle meydana gelir.

Uzmanlara göre kalp dokusunun ölmesi ise kalbin elektriksel uyarılarını bozar ve kalp kası, işlevini yerine getiremez hâle gelir.

Örneğin köpeklerde kalp krizi riski oldukça seyrektir.

Şempanzeler de insanların kalp hastalıkları risk faktörlerini paylaşsalar bile kalp krizi geçirmezler. Ayrıca timsahlar gibi bazı hayvanlar, kalp krizi riskini azaltan farklı kalp yapılarına sahiptir.

Bu hayvanların kalpleri, süngerimsi bir dokuya sahip olduğu için kalp dokusuna oksijen taşıyan damarlar tıkansa bile kalp, çevredeki kanla beslenmeye devam edebilir. Bu sayede kalp krizi, imkansız olur.

Yine timsahlar üzerinde yapılan deneylerde, onların koroner arterleri tıkansa bile kaplerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu da onların, kalp krizine karşı koruma sağlayan özel bir yapıya sahip olduklarını gösterir.

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