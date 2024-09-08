Biz insanlar, yaz kış demeden terliyoruz. Bu durum her ne kadar sağlıklı olsa da bir noktada insanın sinirini bozmuyor değil. Peki ya hayvanlar? Onlar da bizim gibi bu durumdan mustarip mi?

Ortada hiç terlemekten tüyleri ıslanmış bir hayvan gördünüz mü? Muhtemelen cevabınız hayır olacaktır. Çünkü her hayvanın terleme mekanizması farklı!

Aslında biz onları terlemiyor sansak da çoğu terlerini farklı şekilde atıyor, sadece biz farkına varmıyoruz.

Her hayvan terlemiyor.

Her hayvan terlemediği gibi bu mekanizmaları da oldukça farklı. İnsanlar gibi geniş bir ter bezleri ağına sahip olan hayvanlar, ter yoluyla vücut sıcaklıklarını düzenleyebiliyor. Mesela köpekler ise insanların aksine vücutlarının büyük bir kısmında ter bezlerine sahip değil. Bu nedenle dil çıkararak ve hızlı nefes alarak serinlemeye çalışıyorlar.

Atlar da terleyen hayvanlar arasında. Üstelik terleri ise tıpkı bizimki gibi tuzlu bir yapıda oluyor. Kediler genellikle pati altlarından terlerlerken inekler de ter bezine sahip.

Peki hangi hayvanlar terliyor, hangileri terlemiyor?

İnsanlar gibi atlar da terleyerek vücut ısısını düzenliyor. Atların teri, tuzlu bir yapıda olduğu için ciltlerinde beyaz çizgiler bırakabiliyor. Bunun yanında inekler, maymunlar da ter bezine sahip hayvanlar arasında. Bizim sokakta rastladığımız kediler ise genelde patilerinden ve burunlarından terliyor ve biz bunu fark etmiyoruz.

Ancak köpekler, ter bezleri vücutlarının büyük bir bölümünde bulunmadığı için terlemezler. Bunun yerine ağızları açıkken hızlı nefes alarak vücut ısısını düşürüyorlar. Ayrıca onlar da patilerinin altından hafifçe terleyebiliyorlar.

Kuşlar ve sürüngenler de terlemez.

Kuşlar, vücut ısısını düzenlemek için genellikle gagalarını açarak nefes alırlar veya tüylerini kabartarak vücutlarından fazla ısıyı uzaklaştırırlar. Yılanlar, kertenkeleler ve diğer sürüngenler ise ter bezlerine sahip değil. Bu türler, vücut ısılarını düzenlemek için genellikle gölgeye çekilir ve suya girerler.

Terleme, vücut ısısını düşürmek için kullanılan bir mekanizma olduğu için terlemeyen hayvanlar, vücut ısısını düzenlemek için başka mekanizmalara sahip oluyor.

Her hayvanın kendine özgü ısıyı dengeleme mekanizmaları var, bu yüzden biz insanlar gibi terleyen hayvan bulmak neredeyse imkânsız.

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