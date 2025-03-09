Hayvanlarla vakit geçirmenin, zihinse ve fiziksel sağlık üzerinde derin etkileri bulunuyor ve bu, pek çok bilimsel çalışma tarafından destekleniyor.

Hayvanlarla vakit geçirdiğinizde üzerinizde bir etkisi olduğunu fark ediyor musunuz? Siz fark etmeseniz bile bilime göre hem fiziksel hem de ruhsal etkileri var.

Bakalım bu etkiler neler? Hayvanların varlığı bilime göre üzerimizde ne gibi sonuçlara yol açıyor?

Kaygı ve stresi azaltıyor.

Hayvanlarla etkileşime girdiğimizde, bir stres hormonu olan kortizol seviyesi düşüyor ve bağlanma hormonu olan oksitosin seviyesini artıyor.

Ayrıca başka bir araştırmaya göre hayvanları okşamak ya da onlarla oynamak, sakinleştirici bir etki yaratarak kaygı semptomlarını düşürüyor.

Yalnızca varlıkları bile serotonin ve dopamin gibi mutluluk ve zevkle ilişkili nörotransmitterlerin seviyelerini artırabiliyor.

Hatta depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer ruh hâli bozuklukları olan kişilere hayvan destekli terapi uygulanabiliyor.

2019 yılında Psychosomatic Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, bir köpeği okşamanın katılımcılarda stres biyomarkerlarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu

Yalnızlığı azaltıyor, farkındalığı artırıyor.

Özellikle bir hayvanla yuvanızı paylaşıyorsanız bilirsiniz ki, size yaptığı arkadaşık, en büyük duygusal desteklerden biri oluyor. Koşulsuz, sorgusuz sualsiz, saf sevgi…

Bunun yanı sıra hayvanlar, anı yaşayarak hareket eden canlılar. Bu yüzden bizim de onlarla vakit geçirmemiz zihinsel iyi oluş için önemli olan farkındalığı teşvik ediyor.

Gelelim fiziksel etkilerine.

Araştırmalara göre hayvanlarla etkileşim, kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltmada rol oynayabiliyor. Amerikan Kalp Derneği, bir hayvanla aynı evi paylaşmanın kardiyovasküler sağlıkla ilişkili olduğunu belirtiyor.

Özellikle çocukluk döneminde hayvanlara maruz kalan kişilerin bağışıklık sistemi güçleniyor ve alerji ile astım riski azalıyor.

Fiziksel aktivite teşviğini de atlamamak gerek. Bir evcil hayvanı gezdirmek ya da onunla oyun oynamak, günlük egzersiz seviyesini artırıyor. Araştırmalar da köpeği olanların, köpeği olmayanlara göre daha aktif bir yaşam sürdüğünü destekliyor.

Hayvanların varlığının fiziksel sağlığa etkileri burada da bitmiyor; hayvanlarla etkileşim, doğal bir ağrı kesici olan endorfin salınımını tetikliyor.

Kısacası bilim; hayvanlarla vakit geçirmenin hem fiziksel hem zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlıyor. O hâlde bir hayvan sahiplenmenin tam zamanı! Eğer bir hayvana yuvanızı açmayı düşünüyorsanız önce aşağıdaki içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz:

Hayvanlar hakkında daha fazla içerik: