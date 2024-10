Josef Fares, yeni oyun projesinin detaylarını paylaştı ve mevcut oyunlarının devamını planlamadıklarını açıkladı.

Hazelight Studios, It Takes Two'nun 20 milyon satışa ulaştığını duyurdu. Bu önemli satış başarısının yanı sıra, stüdyo yeni bir oyun üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Josef Fares, sosyal medya platformu X’te yeni oyunun detaylarını paylaştı. It Takes Two, geçtiğimiz yılın Şubat ayından bu yana 10 milyon kopya daha satarak 20 milyonluk bir satış rakamına ulaşmayı başardı.

Josef Fares, merak uyandıran yeni projenin ipuçlarını paylaştı

Fares, yeni IP'nin adının henüz tam olarak açıklanmadığını belirtse de, bu oyunun "S*** ******n" olarak anılacağını ifade etti. Yeni projenin yakın gelecekte duyurulması bekleniyor. Fares, “Bu projeyi yakında göstereceğim” diyerek merak uyandırdı.

Hazelight, yeni bir IP geliştirdiği için mevcut oyunlarından herhangi birinin devamını planlamadığını belirtti. Bu durum, It Takes Three veya Another Way Out gibi devam oyunlarını bekleyen oyuncular için hayal kırıklığı yaratabilir.