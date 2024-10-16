Bandai Namco'nun masrafları azaltmak için bazı oyunlarını iptal ettiği ve çalışanlarıyla yollarını ayırdığı iddia edildi. Şirketin, tazminat vermemek için çalışanları zorla istifa ettirmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

Oyun sektörü son bir yıldır devasa işten çıkarmalarla gündemdeydi. Sadece bu yıl içinde Xbox’tan Electronic Arts’a, Riot Games’ten Ubisoft’a kadar birçok oyun devinin masraf azaltma çabaları nedeniyle binlerce çalışanıyla yollarını ayırdığını görmüştük.

Şimdi ise bu konuda yeni bir haber geldi. Elden Ring’in yayımcısı olan dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Japonya merkezli Bandai Namco, birçok çalışanıyla yollarını ayırdı.

Birden fazla oyun da iptal edildi, çalışanlar istifaya zorlandı

Bloomberg tarafından paylaşılan rapora göre şirket, yalnızca çalışanlarıyla yollarını ayırmadı, aynı zamanda bazı projelerinin de fişini çekti. Gelen bilgilerde iptal edilen oyunlar arasında Naruto ve One Piece temalı yapımların da olduğu görüldü. Ayrıca Nintendo için planlanan bir oyun da rafa kaldırılmış.

Ayrıca Bloomberg, şirketin çalışanlarıyla yollarını ayırmak için ilginç bir yönteme başvurduğu iddia etmiş. Geleneksel bir Japonya yöntemi olduğu belirtilen bu yöntemde, çalışanlar hiçbir şey yapmadıkları odalara gönderiliyormuş. Bu şekilde de istifa ederek ayrılmaları için baskı yapılıyormuş ve şirket tazminat ödemekten kaçınmaya çalışıyormuş. Hatta şimdiye kadar bu yüzden 100 kişinin istifa ettiği bile belirtilmiş.

Tabii ki bunlar birer iddia. Gerçek demek mümkün değil. Bandai Namco, yaptığı açıklamada böyle bir taktik uygulamadıklarının ısrarla altını çizdi, bazı çalışanların oyunlar arasındaki süreçte belli süre beklemek zorunda kalabildiğini belirtti. Ancak buna rağmen şirkete ciddi tepkiler geldi.

Şirket, yakın zamanda Dragon Ball: Sparking Zero oyununu resmen piyasaya sürmüştü. Yapım, oldukça başarılı bir açış yapmıştı. Öyle ki ilk 24 saatinde dünya çapında 3 milyon satmayı başardı.