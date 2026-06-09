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[Haziran 2026] Steam Açıkladı: Tüm Dünyada Tek Bir Oyuncu Bilgisayarı Olsa Özellikleri Ne Olurdu?

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Steam, oyun tutkunlarının en çok tercih ettikleri donanım ve yazılım istatistiklerini paylaştı. Peki paylaşılan verilere en çok kullanılan donanımlar neler?

[Haziran 2026] Steam Açıkladı: Tüm Dünyada Tek Bir Oyuncu Bilgisayarı Olsa Özellikleri Ne Olurdu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, geride bıraktığımız Mayıs 2026'ya dair yazılım ve donanım verilerini açıkladı. Oyunculardan toplanan istatistiklere dayanarak verileri aktaran platform, en çok kullanılan işlemci, işletim sistemi ve ekran kartı verilerini ortaya koymuş durumda. Ayrıca tüm Steam kullanıcılarının ortalaması alınarak bir oyuncu için ortalama bilgisayar donanımı da belli oldu diyebiliriz.

Paylaşılan istatistiklere baktığımızda aslında pek de şaşırtıcı olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Öyle ki Intel işlemciler, NVIDIA ekran kartları ve Windows 11 işletim sistemi, oyun dünyasının lideri durumundalar.

İçerikten Görseller

[Haziran 2026] Steam Açıkladı: Tüm Dünyada Tek Bir Oyuncu Bilgisayarı Olsa Özellikleri Ne Olurdu?
NVIDIA GeForce RTX 3060
Windows 11
Intel
5

PC oyuncularının en çok kullandığı donanımlar:

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060

NVIDIA GeForce RTX 3060

Paylaşılan veriler, oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartının bu ay değiştiğini ve NVIDIA GeForce RTX 3060'ın zirveye oturduğunu gösteriyor. Öyle ki tüm Steam kullanıcılarının %4.02'lik bölümü, bu modeli tercih ediyor.

Marka/Model Tercih Edilme Oranı
NVIDIA GeForce RTX 3060 %4.02
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop %3.99
NVIDIA GeForce RTX 4060 %3.74
NVIDIA GeForce RTX 3050 %3.28
NVIDIA GeForce RTX 5070 %3.09
NVIDIA GeForce GTX 1650 %2.70
NVIDIA GeForce RTX 5060 %2.58
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti %2.45
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti %2.27
NVIDIA GeForce RTX 3070 %2.08

En çok tercih edilen işletim sistemi: Windows 11

Windows 11

Steam'in Mayıs 2026 verilerine göre oyuncuların %93.85 ile neredeyse tamamı, Windows işletim sistemi kullanıyor. Windows'un kendi kategorisinde en popüler versiyonu ise %69.76 ile Windows 11. Windows 10 ise %23.99'a düşmüş durumda.

İşletim Sistemi Tercih Edilme Oranı
Windows 11 64 bit %69.76
Windows 10 64 bit %23.99
MacOS 26.4.1 64 bit %0.46
"Arch Linux" 64 bit %0.35

En çok tercih edilen işlemci: Intel'in 2.3 Ghz - 2.69 Ghz aralığındaki modelleri

Intel

Steam'in paylaştığı veriler, kullanıcıların %53.94'ünün Intel marka işlemci kullandığını ortaya koyuyor. AMD işlemci kullananların oranı ise %46.06.

Tüm Steam kullanıcılarına göre ortalama bilgisayar şu şekilde:

5

Donanım/Yazılım Tercih
İşletim Sistemi Windows 11 64 Bit
İşlemci 2.3 Ghz - 2.69 Ghz (Intel)
Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 3060
RAM 16 GB
Depolama 1 TB
Monitör Çözünürlüğü 1920x1080

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