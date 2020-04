HBO’yu bünyesinde barındıran WarnerMedia geçtiğimiz hafta, 3 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak yayınlanacak düzinelerce HBO şovunun yanı sıra, filmler ve daha fazlasını ücretsiz bir şekilde yayınladığını açıkladı. İçerikler, koronavirüs karantinasının uygulandığı bir zamanda abonelik şartı koşulmadan kullanıma sunuldu.

Koronavirüs salgını döneminde karantina uygulaması başladı. Milyonlarca insan, bu dönemde evlerinde kalmak zorunda… İşte ABD merkezli televizyon kanal grubu HBO, böyle bir dönemde bazı film ve gösterileri ücretsiz erişime açtı. HBO’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nisan ayı boyunca, tamamen ücretsiz bir şekilde HBO’nun en sevilen şov ve belgesellerinin yanı sıra, dizi ve filmler izleyin.” denildi. Söz konusu diziler arasında, Ballers, Barry, Silicon Valley, Six Feet Under, The Sopranos gibi yapımlar yer alıyor.

HBO'dan ücretsiz hizmet:

Gösteriler arasında ise Veep, The Sopranos, The Wire ve daha fazlası bulunuyor. Şirket ayrıca, LEGO Movie 2 ve Pokemon Detective Pikachu gibi mevcut yapımları da ücretsiz hale getiriyor. Belgeseller de HBO’nun ücretsiz sunduğu yapımlardan… Tüm yapımların süresinin yaklaşık 500 saat olduğu belirtildi. Ücretsiz programların ve dizilerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Nisan ayı sonuna kadar ücret talep edilmezken, mayıstan itibaren izlemeye devam edebilmek için ücretli üyelik gerekecek. Ücretsiz kullanım sonunda eğer üyeliğe devam etmek isterseniz 14.99 dolarlık bir ücret ödemek zorunda kalacaksınız. WarnerMedia, dağıtım ortaklarının, ücretsiz içerikleri kendi platformları aracılığıyla da önümüzdeki günlerde müşterilerine sunacağını söyledi.

HBO, Türkiye'de ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor mu?

HBO her ne kadar bazı yapımları ücretsiz olarak karantinadaki insanların beğenisine sunsa da, ülkemizde söz konusu platformu izlemek mümkün değil. Zira HBO, resmi internet sitesinde de belirttiği üzere sadece yalnızca ABD ve ABD’nin belirli bölgelerinde hizmet veriyor.

WarnerMedia, karantinaya alınan insanlara ücretsiz içerik sunan ilk video şirketi değil. Geçtiğimiz ayın sonlarında, OTT televizyon şirketi Sling TV, canlı ve isteğe bağlı program yapımlarını içeren ve üyelik gerektirmeden ücretsiz bir şekilde izlenmeye olanak tanıyan bir alternatif sunmuştu.