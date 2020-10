Dünyanın en popüler ücretli televizyon kanallarından HBO, yeni bir yapım üzerinde çalışıyor. Ne zaman yayınlanacağı ya da kimlerin oynayacağı gibi detayların bilinmediği dizi, Elon Musk'ın hayatını anlatacak. Bir kitaptan uyarlanacak dizi, sadece 6 bölümden oluşacak.

Bugüne dek seyircilerle buluşturduğu yapımlarla dünya çapında nam salmayı başaran HBO, yeni bir yapım üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapımcılığını Channing Tatum'un üstlendiği bu HBO dizisi, son yılların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Elon Musk'ın hayatını konu alıyor.

Elon Musk'ın hayatını anlatacak dizinin ismi, oyuncu kadrosu ya da ne zaman çekileceği gibi detayları bilinmiyor. Ancak bu dizinin Ashlee Vance tarafından kaleme alınan "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" isimli kitaptan uyarlanacağı ifade ediliyor. Ayrıca dizi daha çok, Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve bu şirket tarafından üretilip, geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Falcon 9 roketine odaklanacak.

Vance'in ilk kez 2015 yılında yayınladığı kitap, Elon Musk'ın hayatına derinlemesine bir bakış atmamızı sağlıyor. Musk'ın çocukluğundan başlayarak günümüze gelen süreçteki hikayesinin anlatıldığı romanda Musk'ın Zip2 ve Pay Pal dönemlerine de detaylı bir şekilde yer veriliyor. Ancak dizinin bu romanın tümüne odaklanmayacağını bir kez daha açıklamak gerekiyor. Seyirciler bu dizide, SpaceX ve Falcon 9'u görecekler.

Edinilen bilgilere göre Musk'ın hayatını konu alan dizi, sadece 6 bölümden oluşacak. Bu bağlamda yapımın bir "mini dizi" olarak karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz. HBO'nun yeni dizisi, ilerleyen günlerde daha fazla detayla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.