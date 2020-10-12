The Haunting: Bly Malikânesi'ni izleyen Netflix aboneleri, dizi için ortak bir yorumda bulundu: uyku kaçırıyor. İzleyenlere göre dizi, beklentinin çok üzerinde bir etkiye sahip.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın servislerinden Netflix, 2018’de yayınlanan ve kısa sürede hit olan The Haunting: Tepedeki Ev’in ikinci sezonunu onayladığında herkes, birinci sezonla benzer formatta, farklı olayların konu edinildiği bir yeni sezon bekliyordu.

Geçtiğimiz cuma günü (9 Ekim) yayınlanan The Haunting: Bly Malikânesi ise hem birkaç oyuncu dışında tamamen yeni bir yapım olarak karşımıza çıkması hem de fazlasıyla etkileyici bir içeriğe sahip olmasıyla beklentilerin üzerinde bir iş ortaya koyuyor.

Birkaç saat önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde The Haunting: Bly Malikânesi’ni izleyenlerin Flora isimli kız çocuğu karakterinin sürekli tekrarladığı “perfectly splendid” (ziyadesiyle harikulade) repliğinin seyirciler üzerinde bıraktığı etkiyi aktarmıştık.

Bu haberimizde ise The Haunting: Bly Malikânesi’nin tüm sezonunun seyirciler üzerinde bıraktığı etkiyi ele alacağız. Zira en azından Twitter kullanıcılarının yorumlarına bakacak olursak dizi, izleyenlerin uykularını kaçırmaya yetiyor.

The Haunting: Bly Malikânesi’nin 9 bölümlük sezonunu tek oturuşta bitiren bazı Netflix aboneleri, paylaştıkları Tweetler ile dizinin etkisinden çıkamadıklarını, hatta uykularının kaçtığını ifade ediyorlar.

The Haunting: Bly Malikânesi için gelen Twitter yorumları

The Haunting: Bly Malikânesi’ni bir günde bitirdim ve şimdi uyuyamıyorum.

Bly Malikânesi’ni tek oturuşta bitirdim ve şimdi yüzü olmayan kadını görmeden gözlerimi kapatamıyorum.

Evet, olanlar yüzünden uyuyamıyorum.

Bütün gece The Haunting: Bly Malikânesi’ni izledim ve şimdi korkuyorum ve uyuyamıyorum.

Yalan söyledim. Uyuyamıyorum. Lanet olsun The Haunting: Bly Malikânesi.