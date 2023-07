Warner Bros., HBO orijinal içeriklerini lisanslamak için Netflix'le anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Netflix'e gelecek HBO yapımları da belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde HBO ve Netflix ile alakalı dev bir iddia ortaya atılmıştı. İddiada, Warner Bros.’un Netflix ile HBO orijinal içeriklerini yayınlaması için anlaştığı öne sürülmüştü. Bugün ise bu iddialar doğru çıktı.

Warner Bros. ve Netflix, HBO içeriklerinin lisanslanması için anlaşmaya vardı. Kârlılığı ve izleyici sayısını artırma amacıyla yapılan anlaşma kapsamında Netflix’e ilk gelen HBO yapımı da belli oldu.

Insecure dizisi Netflix’e geldi

HBO orijinal dizisi Insecure, Warner Bros. ve Netflix arasındaki anlaşma kapsamında Netflix’e eklenen ilk yapım oldu. Netflix kullanıcıları şu an platform üzerinden diziye ulaşabiliyorlar.

Netflix’e gelecek diğer HBO yapımları da açıklandı

Insecure’a ek olarak yakın zamanda diğer popüler HBO yapımları da Netflix’e eklenecek. Bu içerikler arasında Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under, Ballers ve True Blood gibi birbirinden ünlü diziler yer alıyor. Netflix’e gelecek tüm içeriklerin Max’te (HBO Max) yayınlanmaya devam edeceğini ekleyelim.

Ancak yine de HBO; Game of Thrones, The Wire ve The Sopranos gibi büyük yapımlarını şimdilik vermeyecek gibi duruyor.