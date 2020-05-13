Heathstone'un Android ve iOS Sürümleri Güncelledi

Blizzard Entertainment'in popüler oyunu Hearthstone'un mobil sürümleri için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan güncelleme, oyuna 3 yeni karakter ve bazı önemli yenilikler getiriyor. iOS ve Android kullanıcıları, an itibarıyla güncellemeyi yükleyebiliyorlar.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Blizzard Entertainment, bugüne dek pek çok önemli yapım ile oyunseverlerin karşısına çıktı. Şirket, geliştirdiği neredeyse her oyun ile milyonları peşinden sürüklerken yeni oyunlar üzerindeki çalışmalarını da sürdürdü. Bu bağlamda Blizzard Entertainment'ın geliştirdiği oyunlardan bir tanesi de Hearthstone'du. Şimdiyse bu uygulamanın mobil sürümleri güncellendi.

Hearthstone'un yeni güncellemesi 17.2 koduyla oyunculara sunuldu. Bu güncellemeyle birlikte oyunseverler, 3 yeni karakterle tanıştılar. Ayrıca bu oyun kapsamında bazı ögeler yeniden tasarlandı. Bu da oyunun güncelleme boyutunu ciddi anlamda artırıyor ve hatta güncelleme, neredeyse oyunun kendisi kadar büyük. Oyunu güncelleyip 19 Mayıs'a kadar giriş yapan oyunseverler, "Nemsy Warlock" isimli kahramana ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Güncelleme, oyuna 3 yeni karakter getiriyor

Blizzard Entertainment'ın yeni Hearthstone güncellemesi; oyuna Lady Vashj, Maiev Shadowsong ve Kael'thas Sunstrider isimli olan 3 yeni karakter ve Rabid Saurolisk olarak isimlendirilen de yeni bir canavar kazandırıyor. Tüm oyunseverler, 26 Mayıs itibarıyla farklı özelliklere sahip olan bu üç karakteri kullanmaya başlayabilecekler.

Hearthstone'un büyük güncellemesi, oyuna sadece yenilikler getirmiyor. Öyle ki oyunseverler, bu güncellemeyle birlikte bazı değişimler de görecekler. Örneğin karakterlerin kilidini açan oyuncular, artık kart destelerini ayarlayabilecekler. Ayrıca oyuncular, koleksiyon yöneticisinde işleri kolaylaştıracak yeni filtreleri de son güncelleme ile birlikte kullanabilecekler.

Blizzard Entertainment'ın popüler oyunlarından bir tanesi olan Hearthstone için sunulan güncelleme, iOS ve Android kullanıcılarının hizmetine dün itibarıyla sunulmuş durumda. Sunulan güncellemenin yüksek boyutlu oluşu bazı oyuncular tarafından eleştirildi. Dilerseniz bu noktada telefonunuzda yer açmaya çalışmak yerine oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz Böylelikle oyun, güncel haliyle daha az yer kaplayarak telefonunuza yüklenecektir.