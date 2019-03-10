Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle akıllı telefon, tablet veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi hediyeler artık pek etkileyici değil. Bir hediye almayı planlıyorsanız bu gelecekten gelen eşyalar ilginizi çekebilir.

Günümüzün teknolojisiyle sahip olabileceğiniz bir sürü enteresan eşya mevcut. Bunlardan bazıları gelecekten gelmiş gibi görünmesiyle oldukça etkileyici ve hediyelik eşya olarak iyi bir işlev görebilir. Bu haberimizde sizler için gelecekten gelmiş gibi görünen 12 eşyayı listeledik.

Isısı ayarlanabilen bardak

Ember, çıktığı zaman oldukça başarılı bir ürün olarak nitelendirilmiş ısısı ayarlanabilen seramik bir bardak. Birçok YouTube kanalı ve blogger, bu bardağı inceleyip oldukça sevmişti. Ember, telefonunuza kurabileceğiniz bir uygulama sayesinde bardağınızın ısısını ayarlayarak içeçeğinizi sıcak tutmanıza olanak sağlıyor.

Telefon konuşması yapmanızı sağlayan yüzük

Nokia Fit, hala konsept sürecinde olan bir cihaz. Bu yüzük şeklindeki cihaz, sizi Bluetooth kulaklığın radyasyonundan kurtararak gelen aramaları parmağınızdan onaylayıp, parmağınızı kulağınıza götürüp konuşmanızını sağlıyor.

Hologram teknolojisi

Artırılmış gerçeklik, gitgide çoğalıyor. Hologram teknolojisi, yukarıda görebileceğiniz gibi sanal klavyeden şifrenizi girerek kapı açmanız gibi olanaklar sağlıyor. Ayrıca artırılmış gerçekliği, topların izlediği yolu görebileceğiniz bir bilardo oyunu oynamak gibi eğlenceli amaçlar için de kullanabilirsiniz.

Lazer klavye

Lazer klavyeler oldukça yaygınlaşmış durumda. Magic Cube isimli bu klavyenin herhangi bir fiziksel tuşu yok. Zira bir projektör sayesinde lazer ışınlarıyla zemine yansıtabileceğiniz tuşlardan oluşuyor. En büyük avantajı küçük ve taşıması kolay olması, ürünü bağımsız çalışanlar için oldukça yararlı bir ürün haline getiriyor.

Akıllı çalar saat

Phillips'in çıkardığı yeni çalar saat, uyanmanızı kolaylaştırıyor. Gün ışığını taklit ederek, alarm çalmadan 30 dakika öncesinden gittikçe daha parlak olacak şekilde ışık yanmaya başlatan bu çalar saat, alarm sesi olarak kuş sesi veya deniz dalgaları sesi gibi rahatlatıcı seslerle uyanmanızı sağlıyor.

Selfie ışığı

Bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza monte edebileceğiniz bu küçük ışık halkası FLII, selfie'leriniz için size doğru ışığı sağlıyor ve yüzünüzdeki sivilce gibi kusurları gideriyor.

Daha iyi uyumanızı sağlayacak bir robot

Somnox, uyku sorunu çeken insanlar için Hollandalı bilim insanları tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bu robot, insanların uyurken birine sarılmış şekilde daha huzurlu olması gerçeğinden yola çıkıyor. Robotun işleyişi, kişinin nefes alış verişine ayak uydurma, kişiyi sakinleştirme ve içinde bulunan lambasıyla uyanmaları gereken vakitte güneş ışığını taklit ederek daha rahat uyandırma şeklinde yürüyor.Ürünün geliştiricileri, bu robotun insanların daha hızlı uykuya dalmasına, daha iyi uyumalarına ve daha kolay uyanmalarına olanak sağlayacağını söylüyor.

Akıllı telefonlar için 360 derece kamera

Aigo-360 taşınabilir ve kullanışlı 360 derece fotoğraf çekebilen akıllı telefon kamerası, su geçirmez özelliğiyle su altında videolar çekmenize bile yarıyor. Kameranın çözünürlüğü oldukça yüksek ve video kalitesi de mükemmel derecede.

İçi görünen ekmek ısıtıcısı

Sabah kahvaltınızda ekmekleri kızartırken, ekmeklerin tam olup olmadığını anlayamadığınız durumlar olabilir. Magimix ekmek ısıtıcısıyla bu duruma bir son veriliyor ve istediğiniz zaman ekmeklerinizi yanmadan alıp tüketebiliyorsunuz.

Kahvenin üstünde şekiller çizmenize yarayan kalem

CinniBird isimli bu kalem, mürekkep olarak tozlaştırılmış mamüller kullanıyor. Bu kalem, istediğiniz içeçeğin veya yiyeceğin yüzeyine; tarçın, hindistan cevizi veya şeker gibi süslemeleri istediğiniz şekilde çizmenizi sağlıyor.

Uzak mesafe ilişkileri için tasarlanmış bir lamba

Bu lamba, birbirinden uzakta yaşayan çiftler için ideal bir hediye. Bu lambanın birine dokunarak ışığını açtığınızda, diğerinin de ne kadar uzakta olursa olsun aynı anda ışığı yanıyor. Lamba her açıldığında ise ışığın rengi değişiyor.

Akıllı tartı

Özellikle sporcular ve vücut geliştiricileri için çok önemli olan Nourish isimli bu tartı, yiyecekleri üstüne koyduğunuzda ağırlığıyla beraber içerdiği yağ, sodyum, karbon ve kolestrol gibi değerleri de gösteriyor.

Gelecekten gelmiş gibi görünen 12 hediyelik eşyayı listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Günümüz teknolojisiyle bunları elde edebiliyorsak, yakın gelecekte neler olabileceği gerçek bir merak uyandırıyor. Daha fazlası için sitemizi takipte kalmayı unutmayın :)