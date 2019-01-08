Yaşam Alanı Tasarımlarınıza İlham Verebilecek 8 Harika Eşya

Daha önce hiç "Bu olsa daha pratik olurdu!" diyeceğiniz türden bir eşyanın hayalini kurdunuz mu? İşte evinizde olmasını isteyeceğiniz, size eşyalarınızı üretmek için ilham olacak 8 harika eşya

Eviniz, mahrem bölgeniz ve en rahat ettiğiniz yaşam alanınız. Peki o evin içerisinde yaşarken ne kadar özgürleşebiliyorsunuz? Kuşkusuz kullandığımız eşyaların bunda büyük bir payı var. Bu nedenle bazı yerlerden ilham almak gerekebilir.

Odanızı güzelleştirecek, size daha fazla yer açacak, dekoratif ve pratik X ürünü sizler için listeledik. İşte kullanışlı, dekoratif ve lüks 15 ev eşyası:

1. Yatak odası mobilyalarını tek yerde toplayan iç ferahlatıcı bu yatak:

2. Odanızda fazladan yer açacak kitaplık-koltuk:

3. Buğulanma karşıtı bu ayna:

4. Yenebilir otları ve baharatları her daim taze bulmanızı sağlayan bu raf:

5. Hem büyükler hem de küçüklere uygu olan bu sandalye:

6. Ay lambaları:

7. Biraz fazla lüks, ancak çok işlevsel olan bu şömine:

8. Bahçesi olanların aklında bulundurması gereken bu masa:

Listedeki fikirleri beğendiniz mi? Yorumlar kısmında başka önerilerde de bulunabilirsiniz, takipte kalın :)