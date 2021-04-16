Netflix’in popüler yapımı Peaky Blinders ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Helen McCrory'nin hayatını kaybettiği açıklandı. 52 yaşındaki McCrory'nin bir süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu.

Harry Potter filmlerinde Narcissa Malfoy’u ve Peaky Blinders’da Polly Gray’i canlandıran ünlü oyuncu Helen McCrory hayata gözlerini yumdu. Helen McCrory’nin eşi aktör Damian Lewis bugün Twitter’dan yaptığı bir duyuruyla ünlü oyuncunun uzun süredir kanseri yenmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirtti.

Eşini güçlü ve korkusuz bir kadın olarak tanımlayan Damian Lewis, “Yaşadığı gibi korkusuzca öldü. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz” dedi. McCrory’nin ölüm haberinin ardından oyuncunun hayranları Twitter’da birçok paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu COVID-19 pandemisinden etkilenen sağlık çalışanları için, eşiyle beraber 1 milyon poundluk bir yardım kampanyası yürütmüştü.

Britanya İmparatorluk Nişanı’na sahip bir oyuncu

Helen Mcrory, 2003 yılında Five Gold Rings adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Damian Lewis’le tanışmış ve evlenmişti. Çiftin 2006 yılında doğan Manon isimli bir kızı ve 2007 yılında doğan Gulliver adlı bir oğlu bulunuyor. 2017 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen McCrory'nin birçok yardım derneğine üye olduğu da biliniyordu.

Peaky Blinders dizisiyle beraber yıldızı parlayan McCrory, dizide Polly Gray adlı entrika makinesi bir gangsteri canlandırıyordu. Son dönemde Karanlık Cevher, Roadkill, Quiz gibi yapımlarda yer alan McCrory aynı zamanda Doctor Who'da The Vampires of Venice bölümünde Rosanna karakterine de hayat vermişti.