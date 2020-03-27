Son haftalarda, koronavirüs salgınından korunmak için geliştirilen pek çok maske tasarımına şahit olduk. Bu küresel sağlık krizi karşısında durdurak vermeden çözümler aradığımız bugünlerde, 2013 yılında geliştirilen bir ‘hayatta kalma kiti’, kendini yeniden hatırlatıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, COVID-19 hastalığına karşı etkin bir çözüm yolu bulmaya çalışırken, bizler de kendi önlemlerimizi almak için pek çok yola başvuruyoruz. Bugünlerde, koronavirüs salgınına yanıt olarak geliştirilen ev yapımı maskeler bir hayli revaçta.

Şu ana kadar dalış şnorkelden dahi maskelerin yapıldığına şahit olduk. Chiu Chih isimli Çinli öğrenin 2013 yılında yaptığı bir maske tasarımı ise çok daha uzun vadeli ve kompleks bir yapıya sahip.

Chih'in, Chuhan Üniversitesi’nde okurken endüstriyel tasarım üzerine çalıştığı bir okul projesi kapsamında yaptığı oksijen maskesi, nüfusun ve sanayileşmenin artmasıyla giderek bozulan hava kalitesine yanıt olarak tasarladı.

Gezegenin öngörülemez geleceğine adapte olmak için geliştirilen ‘hayatta kalma kiti’, sırta takılan bir çantaya bağlı olarak geliyor. Hemen aşağıdaki görebileceğiniz gibi, eski binaların yıkıldığı ve modern binaların yükseldiği bir ortamda çekilen fotoğraflar, bu ilginç maske tasarımının altında yatan düşünceye temel oluşturuyor.

‘Gezegendeki Yolculuk' adlı proje, yeryüzündeki önlenemez doyumsuzluğa dikkat çekiyor ve doğal enerji kaynaklarının tükenmesi ile sürekli arayış içine giren insanlığa dair etkileyici, ancak bir o kadar da korkutucu bir projeksiyon çiziyor. Giderek bozulan hava ve çevre kalitesine vurgu yapan proje, içinden geçtiğimiz bu kaotik günlerde yeniden hatırlanmayı kesinlikle hak ediyor.