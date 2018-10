Herkesin Tek Bir Sayfada Çizim Yaptığı İlginç Site

Yeni açılan Draw on This Website sitesi ilginç içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Draw on This Website (Bu Website’nin Üstüne Çiz) adlı site adını direkt olarak karşılıyor. İnternete erişimi ve birazcık hayal gücü olan herkesin girebildiği sitede herkes kendi sanatını gösterme şansını yakalıyor. İnsanlar açık bir dökümana istediklerini çiziyorlar ya da diğer insanların çizdiklerine katkıda bulunuyorlar.

Site dün açılmış olsa da bedava kullanılabilen siyah mürekkep özelliğini aşırı kullanımdan dolayı kaldırmış durumdalar. Şu an için kullanıcılar mavi, turuncu ve yeşil renkli mürekkepleri 99 sent karşılığında alabiliyorlar.

Teorik olarak böyle bir ortamda çocuklar ailelerinin ya da evcil hayvanlarının fotoğraflarını çizmek isteyebilirler. Ancak istenen herhangi bir şey çizilebildiği için sitenin içeriğinin ne olacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz.

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf ise sitenin güzel taraflarından biri. Onlarca insanın beraber çizdiği yumurta kahramanımız yavaş yavaş bir karaktere benzemeye başlamış.

Bunun dışında insanlar mürekkep renkleriyle bile takımlara ayrılmış durumda. Aşağıdaki fotoğrafta mavi takıma sataşan yeşil takımı görebilirsiniz.

Draw on This Website şu an için internetteki küçük tatlı bir platform. Bazı insanlar resim çizerken bazı insanlar sosyal medya platformlarındaki isimlerini paylaşıyorlar, bazıları da yukarıda kapalı şekilde bahsettiğimiz şeyi yapıyorlar. Daha yeni açılmış olması sebebiyle fazla adını duyurmamış olsa da önümüzdeki günlerde daha çok adını duyacağız gibi görünüyor.