Yeni Corvette, Acura NSX ile Test Sırasında Görüntülendi

Geçmişten bugüne otomobil severlerin beğenisini kazanmış olan Chevrolet Corvette, farklı modelleriyle zaman içinde farklı olaylara eşlik etmişti. Hala oldukça iyi ilerlediğini gördüğümüz model gencinden yaşlısına herkesin beğenisini kazanmayı başarıyor. Şimdiyse en yeni modeliyle karşımızda. Modelin yüksek ihtimalle hibrit olacağı söyleniyor.

Başlıca Impala, Camaro ve Corvette modelleriyle akıllara kazınan Chevrolette, geçtiğimiz haftalarda motor sesiyle kulakların pasını silen Camaro’yu elektrikli hale getirip getirmeyeceği konusuyla gündemimizdeydi. Şimdiyse şirket, yeni model Corvette C8’in casus fotoğraflarıyla karşımızda.

Acura NSX ile yan yana gördüğümüz aracın test edildiği sırada çekilen fotoğrafları, araç görünmese de birkaç bilgi verebiliyor. Acura NSX ile yan yana test edilmesi de sunacağı performansa göre modelinin tahmin edilmesine olanak sağlıyor.

Elektrikli değil, hibrit bir Corvette geliyor:

Michigan’da test edilirken kameralara yakalanan Corvette prototiplerinin normal şartlarda güç anlamında önceki versiyonları takip etmesi bekleniyordu. Bu noktada yeni modele eklenen yenilik, aracın hibrit olması ya da batarya ile çalışması (elektrikli olması) olacaktı. General Motors araç hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığından bu konuda emin olunamıyor fakat aracın tasarımı, batarya ile çalışma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Test edilen aracın 1000 beygir ailesine katılması bekleniyor fakat yanındaki 573 beygir gücündeki Acura NSX ile test edildiğini düşünürsek bu ihtimali de göz ardı etmek yanlış olmayacaktır. Sonuç olarak topluluk, NSX’e denk ya da onu geride bırakan hibrit bir Corvette modeli görmeyi bekliyor.

Orta seviye hibrit bir model olması beklenen aracın daha önce kararlaştırılan E-Ray olma olsaılığı da bulunuyor. Şu noktada elimizde olan tek kesin bilgi, bu aracın elektrikli olmadığı. Fotoğrafı çeken kişilerin her bir prototipin bir noktada içten yanmalı motor kullandığını söylemesi de hibrit tarafını oldukça güçlendiriyor. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.