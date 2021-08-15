Hem özellikleriyle hem tasarımıyla otomobil dünyasının beğenisini kazanan Rimac Nevera, yeni bir rekora imza attı. DragTimes kanalında paylaşılan videoda araç, sadece 8,58 saniyede 400 metreyi geride bırakarak rekor kırdı. Bunun yanında sıfırdan yüze yalnızca 1,90 saniyede ulaştı.

Hırvatistan merkezli spor otomobil üreticisi olan Rimac, bir süredir rekorları yerle bir eden aracı Nevera ile otomobil basınının gündeminde. 1914 beygir gücüne sahip olan bu araç, saatte 415 kilometrelik maksimum hızı gibi inanılmaz özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Araç, en son DragTimes kanalının konuğu oldu ve paylaşılan videoda bir rekora imza attı.

İşin heyecanlandıran tarafı, Nevera rekor kırdığı sırada ideal şartların sağlanmamış olması. Bu da hava sıcaklığı, pistin sıcaklığı, kullanılan lastikler ve benzeri faktörlere daha iyi hazırlanıldığında aracın daha iyi değerler vereceğine işaret ediyor.

Sıfırdan yüze 1,90 saniyede çıkan araç, 400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı:

Kaliforniya’daki Famoso Pistinde teste tabi tutulan araç, yapılan her testte ağızları açık bırakmayı başardı. Burada ‘seri üretimde olan ve en çabuk hızlanan araç’ unvanını kazanan Rimac Nevera, 400 metreyi 8,58 saniyede geride bırakmayı başardı. Bu sırada saatte yaklaşık 268 kilometre hıza ulaşan araç, bu sayede daha önceki 8,62 saniyelik rekorunu kırmış oldu.

Daha da şaşırtıcı olanı, Rimac Nevera’nın bu değerlerin de ötesine geçebileceği gerçeği. Bilgilere göre Michelin’in adından iyi söz ettirse de en iyi performansı sunduğunu söyleyemeyeceğimiz Pilot Sport 4S tekerlekleriyle bu değerlere ulaşan Nevera, daha iyi drag tekerlekleriyle daha iyi sonuçlar verebilir.

Bunun yanında testlerin yapıldığı sırada yaklaşık 65 santigrat derece sıcaklığında olan pist gibi faktörler de birtakım ayarlamaların yapılmasını gerektirdi.

Sonuç olarak bu gibi faktörler de ortadan kaldırıldığında Nevera’nın halihazırda kırdığı rekorun daha da ötesine geçeceği su götürmez. Aracın severleri ve kanalın takipçileri, şimdi de Tesla Model S Plaid ve Rimac Nevera’yı karşı karşıya görmek istiyor. Bu karşılaşmada sizce kazanan kim olur? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.