Egea Cross'tan 500e'ye markanın sıfır otomobil modellerindeki yeni fiyatlar ve kampanyalı seçenekler de yeni listeyle belli oldu.
Bu içerikte Fiat’ın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik.
İçerikten Görseller
Fiat fiyat listesi - Ekim 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Egea Sedan
|1.499.900 TL
|1.449.900 TL
|Egea Cross
|1.990.900 TL
|1.890.900 TL
|Grande Panda
|-
|1.584.900 TL
|500e
|2.379.900 TL
|-
|Topolino
|629.900 TL
|579.900 TL
|Fiat 600
|1.989.900 TL
|1.854.900 TL
Egea Sedan fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Nakit Kampanyalı Fiyat
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Easy 1.6 Manuel
|1.499.900 TL
|1.499.900 TL
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Urban 1.6 Manuel
|1.599.900 TL
|1.519.900 TL
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Lounge 1.6 Manuel
|1.674.900 TL
|1.589.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Easy 1.6 Otomatik
|1.950.900 TL
|1.850.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|2.020.900 TL
|1.920.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|2.090.900 TL
|1.990.900 TL
Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model; günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Konfor Paket
|19.500 TL
|20.060 TL
|Lounge
|Plus Paket
|57.650 TL
|59.290 TL
|Easy
|Ücretli Renkler
|13.000 TL
|13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
|Yedek Lastik
|13.000 TL
|13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
Egea Cross fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Nakit Kampanyalı Fiyat
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Street 1.6 Otomatik
|1.990.900 TL
|1.890.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|2.026.900 TL
|1.926.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|2.062.900 TL
|1.962.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Limited 1.6 Otomatik
|2.099.900 TL
|1.999.900 TL
Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.
Egea Cross opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Metalik Renkler
|13.000 TL
|13.370 TL
|Street, Urban, Lounge, Limited
|Konfor Paket
|19.500 TL
|20.060 TL
|Street hariç ilgili donanım
Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Aya Özel Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat
|83 kW/113 Hp - Elektrikli
|La Prima 44 kWh Otomatik
|1.584.900 TL
|1.684.900 TL
Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Ekim 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.
Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Renk
|Opsiyon Bedeli
|Buz Beyazı
|-
|Su Yeşili
|15.000 TL
|Limon Sarı
|15.000 TL
|Tutku Kırmızı
|15.000 TL
|Luna Bronz
|15.000 TL
|Göl Mavisi
|15.000 TL
|Sonsuz Siyah
|15.000 TL
500e 2026 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|87 kW/118 Hp - Elektrik
|Giorgio Armani 42 kWh Otomatik
|2.379.900 TL
500e, Fiat’ın tamamen elektrikli şehir otomobili ailesinde konumlanan modellerinden biri. Ekim 2026 listesinde Giorgio Armani donanımıyla görünen 2026 model yılı versiyon, kompakt gövde yapısı ve elektrikli kullanımıyla şehir odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Topolino fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Nakit Kampanyalı Fiyat
|Elektrik
|Topolino 5.4 kWh Otomatik / 8 HP
|629.900 TL
|579.900 TL
|Elektrik
|Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik / 8 HP
|654.900 TL
|604.900
Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Ekim listesinin en düşük fiyatlı seçeneği oldu.
Topolino opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Mercan Turuncusu
|10.000 TL
|Topolino
Fiat 600 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Nakit Kampanyalı Fiyat
|Elektrik
|La Prima 54 kWh Otomatik
|1.989.900 TL
|1.854.900 TL
Fiat 600, Ekim 2026 listesinde 2025 model yılına ait tamamen elektrikli La Prima versiyonuyla bulunuyor.
Fiat 600 opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Renk
|Opsiyon Bedeli
|Buz Beyazı
|11.360 TL
|Sonsuz Siyah
|11.360 TL
|Mercan Kırmızısı
|11.360 TL
|Güneş Turuncusu
|17.050 TL
|Kum Beji
|17.050 TL
|Okyanus Yeşili
|17.050 TL
|Bulut Mavi
|17.050 TL
Kaynak: Fiat