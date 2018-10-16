ABD’li robot teknolojileri üreticisi Boston Dynamics, tüm dünyayı ürettiği robotlarla şaşkına çevirmeye devam ediyor. Şirketin yayınladığı görüntülere baktıkça robotlardan daha fazla ürker olduğumuz şu günlerde, tüm kötü beklentilerimizi altüst eden bir video yayınlandı.

Gelecekte insanların robotlar tarafından yok edileceği oldukça yaygın bir görüş. Aslında bakarsanız, yapay zeka teknolojilerinin 7 yaşındaki bir çocukla eşdeğer zeka kapasitesine ulaştığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle bu yazılımların gelecekte robotlarla bütünleşemeyeceğini kimse söylemeyez. Zira bunu insanoğlu bizzat kendi eliyle yapıyor.

Boston Dynamics’in geliştirdiği robotlar SpotMini ve Atlas, günümüzün en dinamik robotik sistemlerine sahipler. Geçtiğimiz günlerde Altas’ın gelişen akrobatik yeteneklerine dair ürkütücü bir video yayınlanmıştı.

SpotMini robotu ise gelecekte insanların evcil hayvan niyetine satın alacakları bir robot gibi görünüyor. Zira köpeklere benzeyen fiziki yapısı çok dikkat çekici. Hatta dünyanın en zengin insanı, Amazon’un CEO’su Jeff Bezos bile kendisine bir adet SpotMini robotu aldı. Bu arada Boston Dynamics, SpotMini’yi önümüzdeki yıldan itibaren seri üretime geçirip satacak.

Halihazırda robot dünyasına meraklı olanlar, SpotMini’nin ne kadar becerikli olduğunu hatırlayacaklardır. Tüm engellemelere rağmen, kapalı olan kapıyı açıp dışarıya çıkmak için her türlü yolu kendi kendine bulan bir robottan söz ediyoruz. Biraz ürkütücü, ancak fazlasıyla eğlenceli görünüyordu.

Boston Dynamics tarafından yayınlanan son videoda ise Bruno Mars ve Mark Ranson’ın kısa sürede müzik listelerini altüst eden şarkısı Uptown Funk var.

SpotMini orijinal Uptown Funk klibindeki dansı taklit eden figürleri, oldukça şık şekilde yerine getiriyor:

Bu haliyle bırakın dünyayı, kendi sokağındaki çöp kovasını yok edebilirse ayakta alkışlarız. Zira görüntülerden sonra kafasını okşayıp su ve mama veresimiz geldi. Boston Dynamics yaptığı işlere biraz daha olumlu imaj yüklerse, belki robotların geleceğin evcil hayvanları olduğu düşüncesine fazlasıyla inanabiliriz.

Zaten Boston Dynamics tam olarak bunu istiyor(!)