Bugüne Kadar Görülmemiş 700’den Fazla PS2 İçeriği Yayınlandı

Kendini video oyunlarını ve medyasını korumaya adayan Hidden Palace, Project Deluge isimli yeni bir projeyle Playstation 2 için üretilip yayınlanmamış 700’den fazla içeriği yayınladı.

Tek bir kişinin girişimiyle başlayan projede keşfedilmemiş ve prototip olarak kalmış video oyunları ve demolar gün yüzüne çıkarıldı. İçlerinde bugüne kadar hiç görmediğimiz ya da demo olarak kalmış popüler oyun serilerinin de bulunduğu 900 GB’lık bir arşiv paylaşıma açıldı. 752 adet oyunun bunca yıldır deneyimlenmemiş olması oldukça üzücü görünse de yıllar sonra bu arşive ulaşabilmek ayrıca mutluluk veriyor.

Ekip, yıllardır CD-R ve DVD-R gibi uzun süre dayanamayacak ve hızlı bozulabilen depolama aygıtlarından bir şekilde içerikleri kurtarmayı başarmış. E3 gibi fuarlarda sunumu yapılan oyunlar, video oyun tarihinin “gizli hazinesi” olarak nitelendiriliyor. Bu kadar oyunu gün yüzüne çıkarabilmenin gerçekten çok büyük bir iş olduğunu belirtmek gerekli.

Araştırılması gereken çok fazla prototip var

Hidden Palace ekibine göre araştırılması gereken çok fazla prototip var. Ekip SEGA, Nintendo gibi oyun konsolları için çıkarılmış prototiplere de ulaşmaya çalışıyor. Şu anda, Playstation 2 için oluşturulmuş içerik sadece buz dağının görünen yüzü. Final Fantasy X gibi oyunların prototip hallerinin de bulunduğu devasa arşiv herkese açık olarak yayınlanıyor.

Twitch.TV üzerinden yapılan canlı yayında oyunları duyuran ekibin; God of War 2, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, Legacy of Kain: Soul Reaver 2 gibi oyunların da prototip ve demo versiyonlarına listesinde yer veriyor. 1 yılda 900 GB dosya kurtaran ekibin daha fazlası için çabalamaya devam ettiği de belirtiliyor.

Sizde oyunların listesine ulaşmak isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz.