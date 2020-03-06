PlayStation 2'nin Yıllar Sonra Keşfedilen Gizli Özelliği

Dünyanın en çok satan konsolu olan PlayStation 2, bugüne kadar milyonların evine girdi. Efsane konsolun bugüne kadar kimsenin fark etmediği gizli bir özelliği, 20 yıl dönümünde ortaya çıktı.

Sony'nin efsanevi konsolu PlayStation 2, geçtiğimiz günlerde 20 yaşını kutladı. PS2, tüm zamanların en çok satan konsolu ve birçok insan efsaneyi 20. yaş gününde de andı. Ancak bir Reddit kullanıcısı, PS2'nin pek az kişi tarafından bilinen gizli bir özelliğini paylaşarak PlayStation topluluğunu şaşırttı.

PS2'nin üzerinde bulunan küçük PlayStation logosu yatay ve dikey kullanımda uyumlu görünebilmesi için döndürülebiliyor. Bu, her ne kadar göze hoş gelen bir özellik olsa da, aslında pek bir işlevi yok. Yine de birçok kullanıcı bunu yıllar sonra keşfetmenin şokunu yaşıyor. PlayStation da keşfedilen bu gizli özelliği sosyal medyada paylaştı.

PS2'nin gizli özelliği:

Bu küçük döndürme özelliği çok da önemli gibi görünmese de, detaylara takılanlar logoyu yatay veya dikey kullanıma göre istediği yönde çevirebilirler. Reddit'te paylaşılan bu keşif, topluluktan 60 binin üzerinde beğeni aldı. Özelliğin, PS2 nostaljisinin 20. yılında paylaşılması da harika bir zamanlama oldu.

Kimileri logonun döndüğünü bildiğini söylerken, kimileri ise özelliği ilk kez keşfederek şaşkınlığını gizleyemedi. Kullanıcılar bu işlevin PS2'nin ilk kalın versiyonunda olmadığını ve slim modeline özel olduğunu belirtiyor. PlayStation logosu aynı şekilde PS3'te de döndürülebiliyor, ancak PS4'te döndürebileceğimiz bir logo yok.